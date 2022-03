सैफ अली खान(Saif ali khan) आणि करिना कपूर(Kareena Kapoor) बॉलीवूडच्या प्रसिद्ध जोडप्यांपैकी एक जोडपं आहे. त्यामुळे अर्थातच हे दोघे एकत्र दिसले की मीडियाचे कॅमेरे यांच्यावर हमखास रोखले जातात. तैमूर अली खान आणि जेह अली खान या त्यांच्या दोन मुलांचेही त्यांच्याइतकंच फॅन फॉलॉइंग आहे बरं का. पण असं असलं तरी एक गोष्ट लक्षात आलीय ती म्हणजे यांच्या कुटुंबात मम्मा आणि मुलं फोटो पोझ देण्यासाठी उत्सुक असली तरी पप्पा सैफ मात्र नेहमीच याबाबतीत निरुत्साह दाखवतात.करिनानेच काही दिवसांपूर्वी सैफचा एक फोटो पोस्ट करीत सांगितले होते की,''सैफला फोटोसाठी पोझ देणं आवडत नाही. कारण त्याला समोरच्याला कसं कमी लेखायचं हे उत्तम कळतं''. पण पुढे विनोदानं म्हटल्याचं तिनं सांगून टाकलं. नाहीतर उगाचच सोशल मीडियावर पत्रकारांना,मीडिया फोटोग्राफर्सला सैफ कमी लेखतो याची उलट-सुलट चर्चा रंगली असती.

करिनानं हॅलो मॅगझीनमधील सैफचा एक प्रोफाईल फोटो काही दिवसांपूर्वी शेअर केला होता. तिनं लिहिलं होतं,''पतौडी खानदानचा नवाब,शर्मिला टागोर आणि नवाब मन्सूर अली खान पतौडी यांचा मुलगा,कुठल्याही भूमिकेला चपखल निभावणारा अभिनेता.आता कळलं असेल तुम्हाला या फोटोत त्याचा रुबाब पाहून की मी आणि माझी मुलं फोटोपोझ देण्यासाठी उभे राहिलो तरी सैफ का नाही उभा राहत. त्याला समोरच्याला कमी लेखून पुढे जायचं चांगलं जमतं'' तिनं दोन रेड हार्ट इमोजी देखील पोस्ट केले होते. सैफनं आपल्या कुटुंबावर मीडियाचा कसा परिणाम होतो याविषयी आपली मतं काही दिवसांपूर्वी मांडली होती. त्याचं चौथं अपत्य जेहचा जन्म झाला तेव्हा तो म्हणाला होता की,''फोटोग्राफर्स त्यांचे काम करतात हे मला माहित आहे. त्यामुळे मी तैमूरला नेहमी सांगतो की नीट आदरानं उभा रहा,शिस्त बाळगा. आता तैमूरलाही ते कळाले आहे. तो देखील मग कॅमेरा पाहिला की हसतो,हात वर करतो.त्याला कॅमेराचे फ्लॅश आवडतात. पण हे तो केवळ पाहतो म्हणून सवयीचा भाग असल्यानं करतो. त्याला याविषयी नेमकं काय ते माहितच नाही अजून''. असो,पण अशी पोस्ट करुन करिनानं मात्र सोशल मीडियावर आपल्या नवऱ्यालाच नकळत सुनावलं आहे. कारण करिना नेहमीच फोटोपोझसाठी उत्सुक असते पण अनेकदा सैफमुळे तिला आपल्या उत्साहावर पाणी सोडावं लागतं हे दिसून आलं आहे.

Kareena Kapoor jokes about Saif Ali Khans aversion to paparazzi on Instagram Stories.