कविता कौशिकला ट्रोलर्सकडून शिवीगाळ; स्क्रीनशॉट शेअर करताच मागितली माफी

'एफआयआर' या मालिकेत चंद्रमुखी चौटालाची भूमिका साकारून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री कविता कौशिक हिला सोशल मीडियावर ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागलं. कविताला मेसेजच्या माध्यमातून शिवागाळ केली जात होती. त्याचा स्क्रीनशॉट तिने ट्विटवर शेअर करताच संबंधित व्यक्तीने तिची माफी मागितली. काही युजर्सनी कवितासाठी सोशल मीडियावर अपशब्द वापरले. त्यानंतर कविताने त्या मेसेजचे स्क्रीनशॉट ट्विटरवर शेअर करत लिहिलं, 'या लोकांना समोर आणा, त्यांचा खुलासा करा.' या ट्विटमध्ये तिने मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र सायबर सेल यांनासुद्धा टॅग केलं. कविताने स्क्रीनशॉट शेअर करताच संबंधित ट्रोलर्सनी तिची माफी मागितली.

कविताची माफी मागत एका युजरने लिहिलं, 'मॅडम मला माफ करा. मी एक मुलगी आहे आणि माझे आईवडील खूप गरीब आबेत. कृपया मला माफ करा.' तर दुसऱ्या युजरने शाळेतील विद्यार्थी असल्याचं सांगत माफी मागितली. त्यावर कविता त्यांना म्हणाली, 'आज मी तुम्हाला माफ केलं तर उद्या तुम्ही लहान मुलांना शिवीगाळ कराल, मोठे झाल्यानंतर आजूबाजूच्या मुलींना शिवीगाळ कराल, आज जर तुम्ही घाबरला नाहीत तर पुढे जाऊन तुम्ही खूप उद्धट वागणार.' तिची साथ देत काही नेटकऱ्यांनीही संबंधित ट्रोलर्सना शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.

Call them out ! Expose them ! pic.twitter.com/KWdf2kE1Cj

— Kavita Kaushik (@Iamkavitak) March 2, 2021