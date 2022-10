KBC 14: महानायक अमिताभ बच्चन यांना काही दिवसांपूर्वी दुसऱ्यांदा कोरोनाची लागण झाली होती. 2021 मध्ये देखील त्यांना कोरोना झाला होता. त्यामुळे पुन्हा कोरोना झाल्यानंतर त्यांना थोडा जास्त त्रास सहन करावा लागला. कौन बनेगा करोडपती शो चं शूटिंग देखील त्या कारणानं बंद केलं होतं. लोकांच्या गर्दीला ते टाळताना देखील दिसले. पण यावर दस्तुरखुद्द अमिताभ यांचे म्हणणे आहे की,''चाहत्यांच्या गर्दीत सामिल झाल्यानं जर मी आजारी पडत असेल तर मला त्याचं दुःख नाही.(KBC 14: If I fell ill because of my audience, i would consider myself to be lucky- Amitabh Bachchan)

आता कौन बनेगा करोडपती १४ मध्ये एका स्पर्धकानं बिग बी यांच्यासमोर हॉट सीटवर बसल्यावर ती वैद्यकिय क्षेत्रात काम करते असे सांगितले. तेव्हा अमिताभनी मिश्किल अंदाजात त्या स्पर्धक महिलेला विचारलं की,''व्हायरस कोणाच्या शरीरात प्रवेश करायचा हे कसं ठरवतो?'' तेव्हा स्पर्धक जोरजोरात हसली आणि म्हणाली, ''व्हायरस साधारण असतो फक्त तुम्ही कुठूनही बाहेरुन आलात तर स्वतःला स्वच्छ करणं, सॅनिटाइज करणं गरजेचं आहे''.

पुढे शाम्भवी म्हणाली,'सर,मी हे तुम्हाला फक्त या कारणानं सांगत आहे,कारण तुम्ही इथे अनेक चाहत्यांना भेटता,जर यापैकी कोण आजारी असेल तर त्याची लागण तुम्हालाही होऊ शकते''. तेव्हा बिग बी म्हणाले,''मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छितो, जर मी आजारी माझ्या प्रेक्षकांमुळे,चाहत्यांमुळे पडत असेन तर मी स्वतःला भाग्यशाली समजतो''.

पुढे अमिताभ शाम्भवीला उत्तर देत म्हणाले,'' माझ्या प्रेक्षकांमुळे,चाहत्यांमुळे मी आजारी पडतो याचं मला मुळीच दुःख नाही किंवा मी त्याची तमा बाळगत नाही. मला त्यांना भेटायची संधी मिळते हे मी माझं भाग्य समजतो. मी त्यांच्याशी हस्तांदोलन करताना जराही मनात संकोच बाळगत नाही. माझ्यासाठी माझे प्रेक्षक,माझे चाहते खूप महत्त्वाचे आहेत''.