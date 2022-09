'अगंबाई अरेच्चा'तील चिमुकली आठवतेय का? वीस वर्षांनी येतेय महत्वाच्या भूमिकेत

By

दिग्दर्शक केदार शिंदे यांचा अजरामर सिनेमा म्हणजे 'अगंबाई अरेच्चा'. स्त्रियांच्या मनातील ऐकू येणाऱ्या पुरुषाची कहाणी प्रेक्षकांना चांगलीच भावली. या चित्रपटात अभिनेता संजय नार्वेकर प्रमुख भूमिकेत होते. या या चित्रपटातील गाणीहि विशेष गाजली. या चित्रपटात एक चिमुकली मुलगी प्रेत्येकालाच भावली. अचानक येऊन संजय नार्वेकरला 'वेडा' म्हणणारी हि पोर वीस वर्षांनी पुन्हा एकदा मनोरंजन विश्वात पाऊल टाकणार आहे.

चिमुकलीचा एक डायलॉग प्रत्येकालाच आठवत असेल. 'काका मीच म्हणाले तुम्हाला वेडा...' असं म्हणणारी ती दुसरी तिसरी कुणी नसून केदार शिंदे यांची मुलगी सना शिंदे होती. वडिलांनी दिग्दर्शित केलेल्या चित्रपटात सनाने बालकलाकार म्हणून त्यावेळी एंट्री घेतली होती. हीच सना आता वीस वर्षांनी पुन्हा एकदा केदार शिंदे यांच्या चित्रपटात झळकणार आहे, विशेष म्हणजे यंदा ती प्रमुख भूमिकेत आहे.

केदार शिंदे दिग्दर्शित 'महाराष्ट्र शाहीर' हा सिनेमा 2023मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या सिनेमात सना शाहीर साबळेंच्या पत्नीची म्हणजेच भानूमती यांची भूमिका साकारणार आहे. याच संदर्भात आज केदार शिंदे यांनी एक पोस्ट लिहिली आहे. ते म्हणतात, 'काका मीच म्हणाले तुम्हाला वेडा..” हे वाक्य बोलणाऱ्या छोट्याशा मुलीला तुम्ही २००४ पासून ओळखतच असाल.. पण २०२३ मध्ये येणाऱ्या महाराष्ट्र शाहीर मध्ये भानूमती म्हणून पदार्पण करणारी हीच छोटीशी मुलगी आहे हे तुम्ही ओळखलत का?? सना शिंदे.. माझी लेक.. तुमचे आशीर्वाद आणि शुभेच्छा ह्या प्रवासात तिच्या सोबत असू द्या'.