Ketaki Mategaonkar: विश्वास ठेवा पण.. श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणावर केतकीची पोस्ट

Ketaki Mategaonkar on shraddha walkar case: सध्या महाराष्ट्राचीच नव्हे तर देशाची झोप उडवणारं 'श्रद्धा वालकर; हत्या प्रकरण समोर आलं आहे. आफताब पूनावाला या तरुणाकडून फसवणूक आणि मग अत्यंत निर्घृणपणे तिची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणाचा सर्व स्तरातून निषेध केला जात असतानाच अभिनेत्री केतकी माटेगावकर हिने मुलींना जागरूक करणारी एक पोस्ट केली आहे.

(Ketaki Mategaonkar shared post on shraddha walkar case and request to girls and said believe but dont trust)

मूळची वसईची असलेली श्रद्धा प्रियकर आफताब पूनावालाबरोबर आधी नायगाव येथे राहत होती मात्र नंतर ते दिल्लीमध्ये स्थायिक झाले. दिल्लीला गेल्यावर श्रद्धाने त्याच्यामागे लग्नाचा तगादा लावला. या मुद्द्यावरुन त्यांच्यामध्ये वाद झाला. भांडणादरम्यान आफताबने गळा आवळून तिचा खून केला. त्यानंतर तिच्या शरीराचे 35 तुकडे करून 18 दिवस फ्रीजमध्ये ठेवले. दरम्यान तो इतर मुलींशी डेट करत होता. पोलिसांनी आफताबला ताब्यात घेतले असून त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. अशा गुन्हेगाराला काठोर शिक्षा व्हावी यासाठी सर्वजण आग्रही आहेत. अगदी सोशल मीडियावरही या प्रकरणावर चर्चा होत आहेत. अनेक कलावंत त्याबाबत व्यक्त होत आहे. आता अभिनेत्री केतकी माटेगावकरने देखील पोस्ट शेअर केली आहे.

आपल्या अभिनयाने आणि गाण्याने सर्वांना वेड लावणारी केतकी म्हणते, ‘एक सुंदर असं जग आपले आई बाबा आपल्याला देतात. सुखसोयींनी, उत्तम आणि सुरक्षित असं.. हे सगळे आपण अनुभवू शकतो कारण समाजातील वाईट गोष्टी आपले पालक आपल्या जगापर्यंत पोहचू देत नाहीत. मात्र आपला एक चुकीचा निर्णय आपले आयुष्य बदलू शकतो. श्रद्धा एक सुंदर तरुण मुलगी.. तिचं नेमकं काय चुकलं? ती प्रेमात पडली, मात्र तिने चुकीच्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवला. काल ही बातमी वाचून माझी झोप उडाली.’

पुढे ती म्हणते, 'माझ्या सर्व मैत्रिणींना माझा सल्ला आहे.. कृपया विश्वास ठेवू नका.. अगदी कुणावरच ठेवू नका.. तुम्ही तुमचं भविष्य सुंदर घडवू शकता. अगदी एकट्यानेही.. जगाकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहा.. भावनेच्या आहारी जाऊन मूर्ख बनू नका. एकच सांगेन.. विश्वास ठेवा.. पण आहारी जाऊ नका..' तिची ही पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.