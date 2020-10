सिनेमागृह सुरु होताच बॉलीवूडचा 'हा' सिनेमा होणार सर्वात पहिले रिलीज

मुंबई- कोरोनामुळे गेल्या सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेला आहे जिथे देशभरात थिएटर बंद ठेवण्यात आली आहेत. या दरम्यान ओटीटीवर सिनेमे तर रिलीज केले गेले मात्र अजुनही सिनेप्रेमी थिएटर सुरु होण्याची वाट पाहत आहेत. आता सरकारने नियमावली जाहीर करत १५ ऑक्टोबरपासून थिएटर सुरु करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र यासोबतंच सरकारने हे देखील म्हटलं आहे की एकुण क्षमतेच्या केवळ अर्धी क्षमता असेल एवढेत प्रेक्षक थिएटरमध्ये बसु शकतील. मात्र महाराष्ट्रात अजुनतरी थिएटर सुरु होण्याची काही चिन्ह दिसत नाहीयेत. हे ही वाचा: ईशान खट्टर आणि अनन्या पांडे स्टारर 'खाली पीली' सिनेमाला लागली सेन्सॉरची कात्री असं असलं तरी या सगळ्यात सिनेप्रेमींना पडलेला प्रश्न म्हणजे थिएटर सुरु झाल्यानंतर सगळ्यात आधी कोणता सिनेमा रिलीज केला जाईल? पिंकविलाच्या रिपोर्टनुसार, अभिनेत्री कियारा आडवाणीचा आगामी सिनेमा 'इंदू की जवानी' हा सिनेमा बॉलीवूडचा पहिला सिनेमा असेल जो थिएटर सुरु झाल्यावर सगळ्यात आधी रिलीज होईल. रिपोर्टमध्ये हे देखील सांगितलं गेलंय की क्रिस्टोफर नोलचा 'टेनेट' हा हॉलीवूड सिनेमा तर तमिळ सुपरस्टार विजयचा 'मास्टर' हा साऊथ सिनेमा हे पहिले सिनेमे असतील जे थिएटर पुन्हा एकदा सुरु झाल्यावर सगळ्यात आधी रिलीज होतील. रिपोर्टनुसार एका थिएटरच्या मालकाने सांगितलं की 'टेनेट' आणि 'मास्टर' हे दोन्ही सिनेमे रिलीजसाठी पूर्णपणे तयार आहेत. त्यांनी सांगितलं की निखिल आडवाणीने त्याचा इंदू की जवानी हा सिनेमा देखील आत्तापर्यंत ऑनलाईनवर विकला नाहीये. त्यामुळे तो कोणत्याही कराराशी बांधिल नाहीये. तेव्हा आता अनलॉक ५ मध्ये थिएटर सुरु झाल्यानंतर हे जवळपास निश्चित होईल की 'इंदू की जवानी' हा सिनेमा पहिला बॉलीवूड सिनेमा असेल जो रिलीज केला जाईल. kiara advani indoo ki jawani to be the first film to release in theatres after 15th october

