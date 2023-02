Kiran Mane: इच्छा अखेर पूर्ण झाली.. बिग बॉस नंतर किरण मानेंना थेट मांजरेकरांच्या सिनेमाची लॉटरी

Kiran Mane News: बिग बॉस मराठी ४ मध्ये सहभागी असलेले किरण माने यांनी टॉप ३ पर्यंत मजल मारली. बिग बॉसच्या घरात सातारचा बच्चन अशी मानेंची ओळख होती. सातारा आणि आसपासच्या भागात किरण मानेंचे तमाम फॅन्स निर्माण झाले आहेत. बिग बॉस नंतर किरण माने पुढे कोणत्या प्रोजेक्ट मध्ये दिसणार याची सर्वांना उत्सुकता होती. अखेर माने यांनी स्वतः याचा उलगडा केलाय.

(kiran mane will be seen in mahesh manjrekar new movie after Bigg Boss)

किरण माने यांनी सोशल मीडियावर एक फोटो पोस्ट केलाय. या फोटोत मानें सोबत अभिनेते दिग्दर्शक आणि बिग बॉस मराठीचे होस्ट महेश मांजरेकर दिसत आहेत. त्यामुळे किरण माने यांना बिग बॉस नंतर थेट महेश मांजरेकर यांच्या सिनेमाची लॉटरी लागली आहे. माने यांनी सोशल मीडियावर त्यांचा आनंद शेयर केलाय.

माने लिहितात,"'वास्तव' हे हाय की, आता 'कॅमेरा' माझी आन् मी कॅमेर्‍याची पाठ सोडत नसतोय. मी येतोय भावांनो... लवकरच... एका नादखुळा भुमिकेत... वुईथ 'द महेश मांजरेकर' ! अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए.. मौसम बिगड़ने वाला है.. " अशी पोस्ट लिहून माने यांनी मनातल्या भावना शेयर केल्यात. या फोटोत पांढऱ्या शर्टात महेश मांजरेकर दिसत असून त्यांच्यामागे गॉगल लावून किरण माने उभे आहेत.

महेश मांजरेकर आणि किरण माने यांच्यात अनेक शाब्दिक वाद झाले. महेश मांजरेकरांनी चावडीवर किरण मानेंच्या चुका स्पष्ट शब्दात बोलून दाखवल्या. माने यांनाही महेश मांजरेकरांचा ओरडा ऐकावा लागला. बिग बॉस मध्ये असताना माने यांनी मांजरेरांच्या सिनेमात काम करण्याची इच्छा बोलून दाखवली होती. आता मी मांजरेकारांसोबत काम करायला मिळाल्याने किरण माने एकदम खुश आहेत