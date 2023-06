Kirron Kher HBD: नव्या प्रेमाची जाणीव झाली, आणि किरण खेर यांनी पहिल्या नवऱ्याला दिला घटस्फोट.. खास किस्सा!

Kirron kher Birthday : बॉलीवूड अभिनेत्री किरण खेर यांचे नाटक आणि चित्रपट क्षेत्रातील योगदान मोठे आहे. त्यांनी आजवर अनेक कलाकृतींमधून आपल्या दमदार अभिनयाची मोहर उमटवली.

एवढेच नाही सध्या त्या रिअलिटी शो मध्ये जज म्हणून काम करतानाही त्यांच्या खेळकर आणि काहीशा खोडकर स्वभावाने रसिकांचे मनोरंजन होते. किरण खेर यांचा आज वाढदिवस. त्यांच्यावर चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

पण किरण खेर यांचे वैयक्तिक आयुष्यही एखाद्या चित्रपटाप्रमाणे आहे. त्यांचे पती अनुपम खेर हे बॉलीवूड मधील एक दिग्गज अभिनेते आहेत. अनुपम आणि किरण हे बॉलिवूडमधील आदर्श कपल मानलं जातं. पण त्यांची लव्हस्टोरीही तशीच फिल्मी आहे.

अनुपम आणि किरण यांच्यामध्ये सुरुवातीला चांगली मैत्री होती. या दोघांच्या नात्यामध्ये मैत्रीशिवाय कधीच प्रेम भावना नव्हती. यादरम्यान दोघांनी दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींशी लग्न केलं अन् संसार थाटला.

पण काही काळ लोटल्यानंतर आपलं एकमेकांवर प्रेम असल्याची जाणीव अनुपम आणि किरण यांना झाली. किरण खेर यांनी एका मुलाखतीमध्ये म्हणल्या होत्या, 'अनुपम त्यांच्या लग्नानंतर काही काळातच पहिल्या पत्नीपासून विभक्त झाले.'

'आणि मलाही आणि माझ्या पहिल्या पतीला हे समजलं होतं की आता आपलं नातं फार काळ टिकू शकत नाही. याच प्रसंगादरम्यान मी आणि अनुपम एका नाटकासाठी पुन्हा एकत्र आलो. आणि तिथेच आमच्या नात्याला सुरवात झाली.'

असं म्हणतात, 'या नाटका दरम्यान एकत्र काम करत असताना अनुपम (anupam kher) आणि किरण यांच्यातील जवळीक वाढली. ते एकमेकांकडे एकमेकांकडे आकर्षित झाले. याचवेळी किरणवर आपलं आहे यांची जाणीव अनुपम यांना झाली आणि त्यांनी ते व्यक्त केलं.'

'पुढे किरण यांनीही आपल्या पतीला घटस्फोट दिला आणि काही काळातच किरण या किरण अनुपम खेर झाल्या. आज पर्यंत या दोघांमधील प्रेम आणि बॉण्डिंग कमी झालेलं नाही. किंबहुना आदर्श जोडप्यांमध्ये त्यांचे नाव घेतले जाते.'