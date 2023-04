By

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan: सलमान खानचे चाहते त्याच्या 'किसी का भाई किसी की जान' सिनेमाची चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहेत. पण आता ही प्रतिक्षा संपेल...सिनेमाचा दमदार ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. आणि सिनेमा २१ एप्रिलला रिलीज केला जाणार आहे. ट्रेलरला प्रेक्षकांच्या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळताना दिसत आहेत. सलमाननं सुद्धा आशा व्यक्त केली की सिनेमाला प्रेक्षकांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळेल.(Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Salman khan remembered these 2 people at the trailer launch)

एसकेएफ बॅनर अंतर्गत तयार झालेला 'किसी का भाई किसी की जान' या सिनेमाचं दिग्दर्शन फरहाद सामजीनं केलं आहे. सलमान खाननं ट्रेलर लॉंच दरम्यान मीडियाला म्हटलं की सिनेमात अॅक्शन,रोमान्स आणि कौटुंबिक ड्रामा असं सगळं पहायला मिळणार आहे.

अभिनेता म्हणाला,''मला आशा आहे की सिनेमाची प्रशंसा केली जाईल,लोकांना सिनेमा आवडेल आणि लोक थिएटरमध्ये जाऊन पाहतील. हा एक हिंदुस्थानी सिनेमा आहे. यामध्ये अॅक्शन आहे आणि सूरज बडजात्यांच्या सिनेमासारखा कौटुंबिक ड्रामा देखील आहे तर संजय लीला भन्सालीच्या सिनेमांसारखा रोमान्सही आहे. हा आजचा सिनेमा आहे''.

२१ एप्रिल २०२३ ला ईद च्या दिवशी 'किसी का भाई किसी की जान' सिनेमा रिलीज होत आहे. तेलुगु अभिनेता व्यंकटेशची देखील सिनेमात महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. जगभरात हा सिनेमा रिलीज करायची जबाबदारी झी स्टुडिओजनं पेलली आहे.

ट्रेलरमध्ये सलमान आपले सिक्स पॅक अॅब्ज फ्लॉन्ट करताना दिसत आहे. पण कितीतरी नेटकऱ्यांना वाटलं की पोस्टप्रॉडक्श करताना सलमानचे अॅब्ज दाखवायला VFXचा वापर केला आहे.

यावर मौन सोडत भर इव्हेंटमध्ये शर्टाची बटणं खोलून सलमाननं शर्टलेस होत आपले अॅब्ज दाखवले.आणि म्हणाला,''हे दिसतंय ते सगळं तुम्हाला वाटतंय व्हीएफएक्सने झालंय''.