Koffee With karan 7: करण जोहरच्या 'कॉफी विथ करण'च्या सातव्या सिझनला मोठ्या झोकात सुरुवात झाली आहे. शो सुरु झाल्यापासूनच त्यातील सेलिब्रिटींचे खळबळजनक खुलासे समोर येत आहेत. आता आगामी भागातही असंच चाहत्यांचं धमाकेदार मनोरंजन होताना दिसणार आहे. पुढील भागात सोनम कपूर(Sonam Kapoor) आणि अर्जुन कपूर सहभागी होत आहेत. शोचा नवा प्रोमो समोर आला आहे,ज्यामध्ये सोनमने हॅन्डसम हंक रणबीर कपूरच्या 'ब्रह्मास्त्र' सिनेमाची खिल्ली उडवली आहे.(Koffee WIth karan7: Sonam Kapoor Slams Ranbir Kapoor, make fun of 'Brahmastra')

सोनम कपूरनं रणबीर कपूरची मस्करी तर केलीच पण त्याच्या बहुप्रतिक्षित 'ब्रह्मास्त्र' सिनेमाचं नावच बदलून टाकलं. करणच्या या शो मध्ये सोनम कपूरचं रणबीर सोबत असलेलं जुनं भांडण अजूनही संपलेलं नाही हे स्पष्ट दिसून आलं. आता सोनम रणबीरविषयी नेमकं काय बोलली आहे हे जाणून घेऊया.

करण जोहरने सोनमला विचारलं, 'तुझ्यानुसार Man Of the Moment कोण आहे?' त्यावर सोनम बोलली,'रणबीर कपूरच बेस्ट आहे,कारण त्याला मी प्रत्येक ठिकाणी आज अयान मुखर्जीचा सिनेमा प्रमोट करताना पाहतेय'. त्यावर करण जोहरने तिला सिनेमाचे नाव विचारले तेव्हा तिनं खूप मजेदार नाव घेतलं. ज्याला ऐकल्यानंतर करण जोहर जोरजोरात हसत सुटला. अर्जुनने तर अक्षरशः आपल्या डोक्यावर हात मारला. सोनम म्हणाली,''शिवा नंबर १''. सोनम कपूरला ३०० करोडच्या बजेटमध्ये बनलेल्या रणबीर कपूरच्या सिनेमाचं नावच माहित नव्हतं. हे मात्र लोकांना कुठेतरी खटकतंय, तिनं मुद्दामहून केल्याचं देखील म्हटलं जात आहे.

सोनमने याआधी देखील करण जोहरच्या शो मध्ये येऊन रणबीर कपूरविरोधात सूर काढला होता. त्यावेळी तिनं प्रत्येक वळणवार रणबीरवर शाब्दिक हल्ला केला होता. सोनम कपूरसोबत दीपिका पदूकोण आली होती. त्यावेळी रणबीर आणि दीपिकाचे देखील ब्रेकअप झाले होते. सोनमने त्यावेळी दीपिकाची बाजू घेत,रणबीर एक चांगला बॉयफ्रेड असण्यावर शंका देखील व्यक्त केली होती. एका मुलाखतीत सोनमने त्याला 'ममाज बॉय' देखील म्हटलं होतं. एवढंच नाही तर,''रणबीर सेक्सी नाही, मुली का त्याच्या मागे वेड्या आहेत?'' असं देखील म्हटलं होतं. बरं,इतकं सगळं सोनमने रणबीरविरोधात म्हणूनही ते दोघे 'संजू' सिनेमात एकत्र दिसले होते.

आता अनेक वर्षांनी सोनमने पुन्हा रणबीरवर निशाणा साधला आहे,जणू वाटतंय सोनम मागचं काहीच विसरली नाही. असो, कॉफी विथ करणचा हा आगामी भाग सोनमच्या या बिनधास्त वक्तव्यांनी पुन्हा जोरदार चर्चा रंगवणार एवढं नक्की.