Holi २०२३: रंगपंचमीच्या मुहूर्तावर कोकणातला 'वेतोबा' येतोय, नव्या मालिकेची उत्सुकता शिगेला

By

Vetoba Marathi Serial News: कोकणातल्या प्रथा आणि परंपरा यांची कायम चर्चा असते. कोकणातील अशीच एक गोष्ट चर्चेत आहे ती म्हणजे वेतोबा. वेतोबा ला कोकणातील देव मानतात. श्रीदेव वेतोबा मंदिर वेंगुर्लेपासून १२ कि.मी. अंतरावरील निसर्गरम्य अशा आरवली गावचे ग्रामदैवत आहे. श्रीदेव वेतोबा हे दक्षिण कोकणातील अत्यंत जागृत असे पुरातन देवस्थान मानले जाते. याच वेतोबा वर आधारित नवी मराठी मालिका सोनी मराठीवर सुरु होतेय.

(konkan god vetoba story coming on new marathi serial aired on sony marathi)

सोनी मराठीवर नवीन मालिकेचा प्रोमो रिलीज झालाय. रक्षणकर्ता वेतोबा असं या मालिकेचं नाव आहे. या मालिकेत वेतोबाच्या पादुका दिसत असून केळीचं झाड दिसत आहे. रक्षणकर्ता वेतोबा मालिकेचा हा खास प्रोमो अल्पावधीतच चर्चेत आहे. यानिमित्ताने होळी आणि रंगपंचमीच्या मुहूर्तावर कोकणातील रक्षणकर्ता मानल्या जाणाऱ्या वेतोबाची कहाणी प्रेक्षकांना बघायला मिळणार आहे