Koregoan Bhima 2023 Arun Kadam Marathi Actor : महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या विनोदी मालिकेतून नेहमीच प्रेक्षकांना खळखळून हसविणाऱ्या प्रसिद्ध अरुण कदम यांची एक पोस्ट भलतीच चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर त्यांनी कोरेगाव भीमा येथील ऐतिहासिक स्तंभाला अभिवादन दिनाच्या निमित्तानं खास पोस्ट शेयर केली आहे.

मराठी मनोरंजन विश्वात आपल्या हटक्या व्यक्तिमत्वासाठी अभिनेते अरुण कदम हे प्रसिद्ध आहेत. त्यांचे विनोद, त्याचे टायमिंग आणि अभिनय हे सारं प्रेक्षकांना कमालीचे भावते. आता त्यांनी शेयर केलेली एक पोस्ट त्यांच्या चाहत्यांचे आणि नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेताना दिसत आहे. त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजबांधवांना जे आवाहन केले होते ते भाषण कदम यांनी शेयर केले आहे.

गेल्या काही वर्षापासून कोरेगाव भीमा हे वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत आले आहे. आजच्या दिवशी हजारो नागरिक तिथे असणाऱ्या ऐतिहासिक स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येत असतात. यानिमित्तानं होणारी गर्दी टाळण्यासाठी पोलीस प्रशासननाकडूनही जय्यत तयारी करण्यात येते. केवळ महाराष्ट्रच नाहीतर देशभरातून बांधव या स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येत असतात.

कदम यांनी डॉ.बाबासाहेब यांचे २५ डिसेंबर १९२७ रोजी महाड येथे जे भाषण केले होते. विजयस्तंभ भिमा कोरेगाव ऐतिहासिक पुरावा असं लिहित त्याची पोस्ट शेयर केली आहे. त्या भाषणामध्ये डॉ.आंबेडकर म्हणाले होते की, तुम्ही शूर वीरांची संतान आहात ही गोष्ट काल्पनिक नव्हे, तर भीमा कोरेगावला जाऊन बघा, तुमच्या पूर्वजांची नावे तेथील विजयस्तंभावर कोरलेली आहेत. तो पुरावा आहे की, तुम्ही भेड बकरींची संतान नसून सिंहाचे छावे आहात. असे ते भाषण होते.

