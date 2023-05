Kranti Redkar: 'हे तर कलियुग..' वानखेडेंची बायको क्रांतीचा घणाघात... व्हिडिओ चर्चेत

By

Kranti Redkar Video Viral: बेहिशोबी मालमत्ता आणि अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणाबरोबरच आर्यन खानची सुटका करण्यासाठी २५ कोटींची लाच मागितल्याप्रकरणी सीबीआयने समीर वानखेडे यांची शनिवारी ५ तास चौकशी केली.

समीर वानखेडेंवर निलंबनाची कारवाई होणार का? असाही प्रश्न निर्माण झालाय. अशातच क्रांती रेडकरने एक नवीन व्हिडिओ शेयर केलाय. यात तिने एक गोष्ट सांगून सद्य परिस्थीवर भाष्य केलंय.

(kranti redkar new video about her husband sameer wankhede allegation)

क्रांती रेडकर म्हणाली.. मी जेव्हा छोटी होते तेव्हा माझ्या नानीने मला एक गोष्ट सांगितली होती. कलियुगाची गोष्ट.

ती म्हणायची हे कलियुग आहे.. या कलियुगात खोटं, धोका, दिखावा, कपट आहे. या कलियुगात सत्य गोष्टींना लोकं टिकून देत नाहीत.

जे लोकं खरं काम करतात त्यांच्यावर दबाव टाकण्याची संख्या जास्त आहे. पण असं चांगलं आणि खरं काम करणाऱ्या लोकांना दबाव टाकून त्यांना त्रास देऊन त्यांना जेव्हा तोडलं जाईल. तेव्हा पापाचा घडा भरेल.

क्रांती पुढे म्हणाली.. "ज्या दिवशी ही वाईट माणसं पापाचा घडा भरतील तेव्हा देवाला स्वतः पृथ्वीवर अवतार घ्यावा लागेल. भगवान शंकर प्रलय करण्याच्या तयारीत असतात.

भगवान शंकर जेव्हा प्रलय करतील तेव्हा श्रीराम त्यांना थांबवातात. ते म्हणतात तुम्ही जर प्रलय केला तर थोडे चांगली माणसं या जगात आहेत.

ज्या माणसामुळे ही दुनिया सुरू आहे. ती पण माणसं संपतील. आणि चांगल्या माणसांचा पराभव होईल."

क्रांती शेवटी लिहिते... "तात्पर्य हेच आहे की ही पृथ्वी चांगल्या माणसांच्या भरवश्यावर सुरू आहे. काही निवडक माणसं आहेत..

आपण काय करायचं तर आपल्याला त्यांची साथ द्यायची आहे. तुम्ही चालत आहात का चांगल्या सोबत. विचार करा.."

असा व्हिडिओ शेयर करत क्रांतीने सद्य परिस्थितीवर भाष्य केलंय. क्रांतीने गोष्टीचा आधार घेऊन तिचे पती समीर वानखेडेंवर जी कारवाई सुरु आहे त्यावर बोट ठेवलंय.