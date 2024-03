Kriti Kharbanda And Pulkit Samrat Wedding: शुभमंगल सावधान! क्रिती खरबंदा आणि पुलकित सम्राट यांनी बांधली लग्नगाठ, पाहा लग्नसोहळ्याचे खास फोटो

क्रिती आणि पुलकित यांचा लूक

क्रिती आणि पुलकित यांनी शेअर केलेल्या लग्नसोहळ्याच्या फोटोमध्ये दोघेही खास लूकमध्ये दिसत आहेत. लग्नसोहळ्यासाठी क्रितीनं पिंक कलरचा लेहंगा आणि स्टोनची ज्वेलरी असा लूक केला होता. तर पुलकितनं लग्नसोहळ्यात सी ग्रीन कलरची शेरवानी परिधान केली होती. पुलकितच्या शेरवानीच्या डिझाईननं अनेकांचे लक्ष वेधले होते.

शेअर केले फोटो

क्रिती खरबंदा आणि अभिनेता पुलकित सम्राट यांनी त्यांच्या लग्नसोहळ्याचे फोटो शेअर करुन त्याला खास कॅप्शन दिलं आहे. फोटोला दिलेल्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिलं,

"From the deep blue sky,

To the morning dew.

Through the low and the high,

It’s only you.

From the start to the end,

In every now and every then,

When my heart beats different,

It’s got to be you.

Constantly,

Consistently,

Continually,

You!"