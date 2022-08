१३ वर्षातील आमीर खानचं सर्वात मोठं अपयश, 'लाल सिंह चड्ढा'ची कमाई निराशाजनक

Laal Singh Chaddha Box Office Collection : बॉलिवूड अभिनेता आमिर खानचा (Aamir Khan) बहुचर्चित अन् बहु प्रतीक्षित ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) हा बिग बजेट चित्रपट गुरुवरू 11 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाविषयी आता काही सकारात्मक प्रतिक्रिया देखील आहेत. परंतु या चित्रपटावर बहिष्कार टाकावा म्हणून देखील मोठ्या गटाकडून मागणी होत आहे. पण या चित्रपटाची पहिल्या दिवसाची कमाई पाहता आमीरला हे ट्रॉलिंग महागात पडलं असंच दिसतंय..

आमिर खानचा बहुचर्चित 'लाल सिंग चड्ढा' चार वर्षांच्या कालावधीनंतर रिलीज झाला. करीना आणि आमीर यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाची जोरदार चर्चा होती. हा चित्रपट हीट ठरेल असे बोलले जात होते. मात्र मध्येच या चित्रपटावर जोरदार टीका होऊ लागली. आमीर खानने २०१५ साली केलेले वक्तव्य त्याला भोवले. त्यावेळी 'भारतात राहणे धोक्याचे असून, इथले असहिष्णु लोक भारतातील वातावरण मलीन करत आहेत' असे वक्तव्य केले होते. त्यावरून आता वाद सुरू झाल. आमीर खानच्या देशभक्तीवर प्रश्न उभे करून हा चित्रपट बघू नका अशी मोहीम राबवण्यात आली.

याचाच परिणाम म्हणून की काय आमीरचा हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरताना दिसत आहे. या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी १०. ७५ कोटींचा गल्ला केला. शिवाय आगाऊ बूकिंगही अत्यंत कमी आहे. जवळपास ३५०० स्क्रीनवर हा चित्रपट झळकला आहे. परंतु आमीर खानच्या चित्रपटांच्या तुलनेत ही कमाई अगदीच कमी म्हणता येईल. एका रीपोर्टच्या नुसार आमीर खानने १३ वर्षात केलेल्या चित्रपटांपैकी हा सर्वाधिक कमी कमाई केलेला हा चित्रपट आहे. पहिल्या दिवशी ६ कोटी रुपये केवळ पीव्हीआर, सिनेपोलिस, आयनॉक्स या चेन मधून प्राप्त झाले. परंतु या आठवड्यात आलेले सुट्ट्यांचे दिवस पाहता कमाईत वाढ होईल असा अंदाज आहे.