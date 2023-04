Gautami Patil: सबसे कातिल.. गौतमी पाटीलच्या पहिल्या सिनेमाचा ट्रेलर भेटीला.. डान्स अन् अभिनयाची जुगलबंदी

Gautami Patil Movie Ghungaru: गौतमी पाटील हे नाव सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात चांगलचं गाजतंय. लावणी क्वीन म्हणून गौतमी पाटीलची सर्वांना ओळख आहेच. गौतमीच्या नृत्यावरच नाही तर तिच्या सौंदर्यावर सुद्धा फॅन्स जीव ओवाळून टाकतात.

सबसे कातिल गौतमी पाटील असणाऱ्या गौतमीच्या पहिल्या सिनेमाचा टिझर प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. घुंगरू असं या सिनेमाचं नाव आहे.

(lavani dancer gautami patil new marathi movie name ghungaru trailer out now)

घुंगरू सिनेमात गौतमी लावणीसम्राज्ञीच्या भूमिकेत दिसतेय. स्त्री म्हणून अन्याय झालेली एक लावणीसम्राज्ञी म्हणून गौतमी दिसतेय.

काहीच दिवसांपूर्वी गौतमीने तिच्या सिनेमाबद्दल माहिती दिली होती. गौतमी म्हणाली... “माझा घुंगरु नावाचा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

या चित्रपटात माझी भूमिका काय असेल हे मी आता सांगणार नाही. तुम्ही स्वत: चित्रपटगृहात या आणि तो पाहा."

गौतमी पुढे म्हणते.. "या चित्रपटातून आम्ही कलाकार आणि लोककलावंत यांची व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न करत आहोत. सध्या चित्रपटाचं शूटींग सुरु आहे.

चित्रपटाचं शूटींग पूर्ण झाल्यानंतरच या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारीखेची घोषणा करण्यात येईल. पण हा चित्रपट नक्की पाहावा” असं आवाहन गौतमीने केलं होतं.

गौतमी आहे म्हटल्यावर वर मूव्ही हिट तर होणारच ना.. नादच खुळा सबसे कातील गौतमी पाटील.. महाराष्ट्रातच नाही तर आख्या देशात नंबर 1 राहील तुझा मुव्ही गौतमी.. अशा प्रतिक्रिया देत प्रेक्षकांनी गौतमीच्या नवीन सिनेमाबद्दल उत्सुकता दर्शवली आहे.

गौतमीचा हा सिनेमा रिलीज कधी होणार हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. पण सिनेमाचा ट्रेलर इतका भारी आहे कि संपूर्ण सिनेमाच गौतमीच्या फॅन्सना नक्की आवडेल यात शंका नाही.

सध्या सगळीकडे IPL चा फिव्हर दिसतोय. या मॅच दरम्यान आपल्या लाडक्या खेळाडूला सपोर्ट करण्यासाठी झळकवल्या जाणाऱ्या पोस्टरमध्ये एका पठ्यानं थेट गौतमीच्या नावाचचं पोस्टर झळकवलं.

गौतमीच्या या पोस्टरमध्ये गौतमीच्या फोटोसोबत 'सबसे कातिल गौतमी पाटील' असं लिहिलं होत. हा सामना तर मुंबई इंडियन्स हारली मात्र काहीकाळ स्डेडिअममध्ये गौतमीची चर्चा मात्र रंगली.