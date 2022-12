Mahaparinirvan Din: डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समजून घ्यायचे; मग 'हे' चित्रपट पहाच

Here are a few films that you can watch to learn more about Dr. Babasaheb Ambedkar: भारतीय संविधानाचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर म्हणून ओळखले जाणारे भीमराव रामजी आंबेडकर यांचा जन्म १४ एप्रिल १८९१ रोजी झाला. त्यांच्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीत, बी.आर. आंबेडकर हे अर्थशास्त्रज्ञ, प्राध्यापक आणि वकील होते आणि त्यांनी अस्पृश्यांसाठीच्या सामाजिक भेदभावाविरुद्ध लढा दिला. आंबेडकरांना स्वतंत्र भारताचे पहिले न्याय मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले आणि ते भारतीय संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष बनले.(Mahaparinirvan Din 2022)

भारतीय राज्यघटनेचा पहिला मसुदा बाबासाहेबांनी तयार केला होता. मरणोत्तर, आंबेडकरांना 1990 मध्ये भारताचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, भारतरत्न, देऊन सन्मानित करण्यात आले. आंबेडकरांच्या जीवनावर चित्रपट, नाटके आणि पुस्तकांच्या स्वरूपात अनेक कामे केली गेली आहेत. काही चित्रपट आहेत ज्यात बी.आर. आंबेडकर यांच्या जीवनाचा इतिहास आहे. जी तुम्ही आवश्य पाहिली पाहिजेत...

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर:

2000 मधील ही फीचर फिल्म जब्बार पटेल यांनी दिग्दर्शित केली होती. आंबेडकरांची भूमिका मामूट्टी यांनी केली होती. या चित्रपटाला इंग्रजीतील सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म, सर्वोत्कृष्ट अभिनेता मामूट्टी आणि सर्वोत्कृष्ट कला दिग्दर्शन नितीन चंद्रकांत देसाई यांना राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाले.

डॉ बी आर आंबेडकर:

शरण कुमार कब्बूर दिग्दर्शित डॉ बी आर आंबेडकर हा कन्नड भाषेतील 2005 सालचा चरित्रात्मक चित्रपट आहे. या चित्रपटात विष्णुकांत बीजे आंबेडकर आणि तारा त्यांची पहिली पत्नी रमाबाई आंबेडकर यांच्या भूमिकेत आहेत, भव्या त्यांची दुसरी पत्नी सविता आंबेडकर यांच्या भुमिका होत्या .

रमाबाई भीमराव आंबेडकर:

प्रकाश जाधव दिग्दर्शित रमाबाई भीमराव आंबेडकर हा २०११ चा मराठी भाषेतील चरित्रात्मक चित्रपट आहे. निशा परुळेकर, गणेश जेठे, दशरथ हातिसकर आणि स्नेहल वेलणकर यांनी या चित्रपटातील मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या.

भीम गर्जना:

भीम गर्जना हा 1989 चा सुधाकर वाघमारे दिग्दर्शित मराठी भाषेतील चरित्रात्मक चित्रपट आहे. या चित्रपटात कृष्णानंद आणि प्रतिमा देवी यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या.

बाळ भीमराव:

बाळ भीमराव हा प्रकाश नारायण जाधव दिग्दर्शित मराठी भाषेतील 2018 चा चरित्रात्मक चित्रपट आहे. या चित्रपटात मोहन जोशी, विक्रम गोखले, किशोरी शहाणे विज, प्रेमा किरण आदी कलाकारांचा समावेश होता.

जयंती:

गेल्यावर्षी रिलीज झालेल्या ‘जयंती’ या चित्रपटात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बहुमोल विचारसरणीवर भाष्य करण्यात आले होते. या चित्रपटात तितिक्षा तावडे, मिलिंद शिंदे, किशोर कदम यांसारख्या मातब्बर कलाकारांनी या चित्रपटात महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या होती.