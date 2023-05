Dattu More: लग्न होताच हास्यजत्रा फेम अभिनेत्याने बायकोसोबत शेअर केला खास फोटो, म्हणाला; नवा सोबती..

By

Dattu More wedding photo: कलाकारांचं प्रेम, लग्न याविषयी कायमच सर्वांना उत्सुकता असते. विशेष म्हणजे कलाकारांचे लग्न सोहळे, त्यातली फॅशन, त्याचा डामदौल याची बरीच चर्चा होताना दिसते. अशीच एका अभिनेत्याच्या लग्नाची चर्चा कालपासून सुरू आहे.

तो अभिनेता आहे, महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम दत्तू मोरे. अभिनेता दत्तू मोरेनं नुकतीच लग्नगाठ बांधली. त्यांच्या लग्नाच्या प्री-वेडिंगची बरीच चर्चा झाली. आता लग्नानंतर दत्तूने एक खास फोटो शेयर कर आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षात सोनी मराठी वाहिनीवर 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या मालिकेने अक्षरशः महाराष्ट्राला वेड लावले आहे. हा कार्यक्रम घराघरात नाही तर मनामनात पोहोचला आहे. याच कार्यक्रमातील एक महत्वाचा भाग म्हणजे अभिनेता दत्तू मोरे.

आजवर दत्तूच्या विनोदाने रसिकांचे भरपूर मनोरंजन केले. त्याचा मिश्किलपणा, खट्याळ प्रवृत्ती ही त्याच्या व्यक्तिमत्वाची खासियत आहे. दत्तू मंचावर आला की विनोदाची आतिषबाजी होते. असा सर्वांना खळखळून हसवणारा दत्तू मोरे काल विवाहबंधनात अडकला.

त्यानंतर त्याने एक पोस्ट शेयर केली आहे. लग्नानंतर बायकोसोबत त्याने फोटो शेयर केला आहे. दोघेही पारंपरिक वेशात असून दत्तूने शेरवाणी तर त्याच्या पत्नीने शालू परिधान केला आहे. डोक्यावर बाशिंग, मुंडवळ्या यामुळे ते दोघे खूपच गोड दिसत आहेत.

हा फोटो शेयर करत दत्तू ने लिहिले आहे की, ''नवा सोबती, नवी सुरूवात.. आशिर्वाद असूद्या..'' असे दात्तू म्हणाला आहे. या फोटोवर अनेकांनी कमेंट करत दत्तूचे अभिनंदन कर त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत.