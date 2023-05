Namrata Sambherao: हे असंच टिकवून ठेवूया.. लग्नाच्या वाढदिवशी नम्रताची नवऱ्यासाठी भावूक पोस्ट..

By

Namrata Sambherao shared post for husband on anniversary : गेल्या काही वर्षात सोनी मराठी वाहिनीवर 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या मालिकेने अक्षरशः महाराष्ट्राला वेड लावले आहे. या कार्यक्रमातील एक अविभाज्य घटक म्हणजे 'नम्रता संभेराव'.

तिनं साकारलेली 'लॉली' असो, 'आई' असो किंवा नुकतेच सर्वांसमोर आलेले 'पावली' हे पात्र असो. तिच्या प्रत्येक भूमिकेनं आपल्याला हसवलं आहे. ती सोशल मीडियावर बरीच सक्रिय असते. सतत आपल्या चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असते.

विशेष म्हणजे, ती बऱ्याचदा आपल्या नवऱ्याविषयी म्हणजे योगेश संभेराव विषयी बोलत असते. त्यांचा प्रेमविवाह आहे. दोघांनीही आयुष्यात एकमेकांना खूप साथ दिली आहे. आज त्यांच्या लग्नाला 10 वर्षे झाली. त्यानिमित्ताने नम्रताने आज एक खास भावनिक पोस्ट लिहिली आहे.

नम्रताने लिहिले आहे की, ''जुळले रे नाते अतूट झाली जन्मजन्मांची भेट.. घेऊनिया प्रीतीची आण एकरूप होतील प्राण.. आज आमच्या लग्नाला आणि सहवासाला 10वर्ष झाली पूर्ण झाली तुझी सोबत अशीच आयुष्यभर राहू दे हीच देवाकडे प्रार्थना..''

''माझ्या सुखात तू तुझं सुख मानतोस.. माझ्या चेहऱ्यावर हसू उमटलं कि तुझ्या डोळ्यात आनंदाश्रू येतात हे खूप अनमोल आहे हे असंच टिकवून ठेवूया.. माझ्या कामाबद्दल तुला वाटणारा आदर हा मला खूप ताकद देतो बळ देतो'' अशा शब्दात नम्रताने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

नम्रता आणि योगेश 2013 मध्ये विवाह बंधनात अडकले. ते एकमेकांना कॉलेज मध्ये असल्यापासून ओळखत होते. आधी मैत्री आणि मग प्रेम असा त्यांचा प्रवास आहे. नम्रताने वारंवार योगेश विषयी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. तो प्रचंड सपोर्टीव्ह आहे. तिच्या पाठिंब्यामुळेच आज नम्रता ही सगळं करू शकली, असं ती मानते.