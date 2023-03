मुंबईत राहण्यासाठी जेव्हा घर नव्हतं तेव्हा वनिता खरातने.. प्रियदर्शिनीने सांगितली खास आठवण..

By

priyadarshini indalkar: 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' फेम प्रियदर्शिनी इंदलकर आता 'फुलराणी' म्हणून आपल्या भेटीला आली आहे. सुबोध भावेच्या 'फुलराणी' चित्रपटात ती प्रमुख भूमिकेत आहे. तिच्या या भूमिकेतील लुक सर्वांना भलताच आवडला असून सर्वत्र तिच्या लुकची चर्चा आहे.

प्रियदर्शनी महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या कार्यक्रमातून घराघरात पोहोचली. या कार्यक्रमातील तिच्या विनोदी कामाने सर्वांनाच हसवले. आता ती एका हटके भूमिकेतून आपल्या भेटीला येत आहे. याच चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी प्रिया सध्या सगळीकडे भेट डेट आहे. नुकतच एका मुलाखतीत तिने आपल्या स्ट्रगलच्या दिवसंविषयी सांगितले.

प्रियदर्शनी ही मुळची पुण्याची असून सध्या मुंबईमध्ये एका भाड्याच्या घरामध्ये ती राहत आहे. पण सुरवातीला ते शक्य नव्हते, त्या विषयी प्रियदर्शनी म्हणाली, 'गेल्या दिड वर्षांपासून मी मुंबईमध्ये राहते. मी आणि अभिनेत्री आरती मोरे एकत्र राहतो. आधी आम्ही दोघीही वेगळ्या घरात राहत होतो. पण ते घर आमच्या घरमालकांनी काही कारणास्तव विकलं. त्यानंतर आरती व मी एक दुसरं घर भाड्याने घेतलं आहे. आरतीच्या रुपाने मला खूप चांगली जोडीदार मिळाली आहे. अजूनही आमच्यामध्ये कधीच भांडणं झाली नाहीत. आमचा अगदी सुखाचा संसार सुरु आहे,'असं प्रियदर्शिनी गंमतीने म्हणाली.

प्रियदर्शिनी पुढे म्हणाली, 'आमच्या हिचं प्रकरण... हे व्यावसायिक नाटक मी करत असताना मुंबईमध्ये येऊ लागले. या नाटकामध्ये भार्गवी चिरमुले, नंदिता पाटकर यांच्याही भूमिका होत्या. मी मुळची पुण्याची. त्यामुळे सलग शनिवार, रविवार जेव्हा नाटकाचे प्रयोग असायचे तेव्हा मी नंदिता किंवा भार्गवी ताईकडे राहायचे. भार्गवी ताईकडेच मी खूप वेळा राहिली आहे. तेच माझं मुंबईतलं पहिलं घर होतं. नाटकात ती माझी आई होती. खऱ्या आयुष्यातही ती मला आईसारखीच वागणूक द्यायची.'



'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' कार्यक्रमामध्ये जेव्हा मी सहभाग घेतला तेव्हाही मी पुणे ते मुंबई प्रवास करायचे. तेव्हाही मुंबईमध्ये माझ्याकडे घर नव्हतं. जेव्हा ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ची रिहर्सल असायची तेव्हा पहाटे मी पुण्यावरुन शिवनेरीने निघायचे. दोन रात्र कुठेतरी राहायचं आणि तिसऱ्या दिवशी शूट करुन पुन्हा पुण्याला निघायचं. आठवड्यातून एकदा तरी असं व्हायचं. मग शिवालीही तेव्हा कल्याणला राहत होती. वनिता खरातचंही वरळीमध्ये घर होतं. रिहर्सल उशीरापर्यंत असल्यामुळे प्रत्येकाला घरी पोहोचणं शक्य नव्हतं. मग आम्ही रात्री कोणाचं तरी घरी शोधायचो आणि तिथे राहायचो, असंही ती म्हणाली.



'लॉकडाऊननंतर वनिता कांदिवलीला राहायला आली होती. मग तेव्हा मी वनिताकडे राहायला लागले. त्यामुळे वनिता खरातचं घर हे माझं दुसरं घर होतं. शिवाली परब आणि मी एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यानंतर ‘असं माहेर नको गं बाई’ ही माझी मालिका सुरु झाली. या मालिकेचं चित्रीकरण ठाण्यात होतं. त्यामुळे आम्ही एकत्र राहिलो नाही. पण दोन महिने शिवाली आणि मी एकत्र राहिलो.' अशा स्ट्रगलच्या आठवणी प्रियदर्शिनीने सांगितल्या.