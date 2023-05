Myra Vaikul: चिमुकल्या मायराचं आता हिंदीत पदार्पण.. बिग बॉस फेम अभिनेत्रीसोबत झळकणार..

By

Myra Vaikul in Hindi Serial: मराठी मनोरंजन विश्वात कायमच बालकलाकारांनी आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. सध्याची गाजलेली कलाकार असं कुणालाही विचारलं तर एकच नाव सर्वांच्या तोंडावर येतं ते म्हणजे.. परी.. अर्थात बाल अभिनेत्री मायरा वायकुळ.

‘माझी तुझी रेशीमगाठ’ या मालिकेतून मायराने मनोरंजन विश्वात पदार्पण केलं आणि ती घराघरात पोहोचली. तिला या मालिकेतून मिळालेली 'परी' ही ओळख आजही कायम आहे. ती सोशल मीडियावरही सक्रिय असल्याने प्रेक्षकांच्या अधिकच जवळ आली. तिचा चाहतावर्ग प्रचंड मोठा आहे.

पण जेव्हा तिच्या मालिकेने निरोप घेतला तेव्हा चाहते बरेच भावूक झाले आणि ती पुन्हा कधी येणार नव्या मालिकेत अशी विचारणा तिला होऊ लागली. अखेर तो क्षण जवळ आला आहे. मायरा लवकरच हिंदी मालिकेत पदार्पण करणार असून तिच्या चाहत्यांसाठी ही मोठी आनंदाची बातमी आहे.

(majhi tujhi reshimgath fame myra vaikul got role in colors hindi tv serial neerja ek nayi pehchaan with actress sneha wagh)

आपल्या सर्वांची लाडकी परी म्हणजेच मायरा आता पुन्हा एकदा टीव्हीवर झळकणार आहे. विशेष म्हणजे मराठी मालिका केल्यानंतर आता ती चक्क हिंदी मालिकेत पदार्पण करत आहे. 'निरजा - एक नई पहचान.. ' असं या मालिकेचं नाव असून कलर्स हिंदी वर ही मालिका प्रक्षेपित होणार आहे.

मायराच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर 'नीरजा' मालिकेचा पहिला प्रोमो शेअर करण्यात आला आहे, ज्यात ती एका नव्या भूमिकेत दिसते आहे. विशेष म्हणजे या मालिकेत तिच्या सोबत बिग बॉस मराठी फेम अभिनेत्री स्नेहा वाघ देखील प्रमुख भूमिकेत असणार आहे. स्नेहा तिच्या आईच्या भूमिकेत असणार आहे.

हेही वाचा : Fatty Liver Disease: संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

या प्रोमोमध्ये असे दाखवण्यात आले आहे की, नीरजा अर्थात मायराला घराबाहेर पडण्याची इच्छा असते. मात्र तिची आई (स्नेहा वाघ) काही कारणास्तव तिला घराबाहेर पडू देत नसते, यामध्ये तिच्या आईचा नाईलाज असतो. आता यामागचे नेमके कारण काय हे मालिका सुरू झाल्यानंतरच लक्षात येईल. पण मायरा आता हिंदीत झळकणार असल्याने तिच्या चाहत्यांना मात्र प्रचंड आनंद झाला आहे.