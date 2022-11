Malaika Arora: बाई, नवीन कपडे घे आता.. जम्पसूट वरुन मलायका झाली ट्रोल!

हल्ली अर्जुन कपूरसोबतच्या रिलेशनशिपपेक्षा मलायका अरोराची चर्चा तिच्या फिटनेस आणि चित्रविचित्र कपड्यांवरूनच अधिक होते. तिचे वय ४९ झाले तरी आपल्या फिटनेससाठी मलायका अरोराने लोकांच्या मनात वेगळीच जागा केली आहे. मलायका तिच्या लूक, फिटनेस आणि ड्रेसिंग सेन्ससाठी अनेकदा चर्चेत असते. पण तिचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ज्यामध्ये तिला ड्रेस सेन्स आणि चालण्यावरून चांगलेच ट्रोल केले जात आहे.

नुकताच मलायकाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये तिच्या चालण्यावरून आणि तिने परिधान केलेल्या ड्रेसवरुन ट्रोल केले जात आहे. या व्हिडिओमध्ये मलायकाने पीच कलरचा जंपसूट घातला असून तिचे चालणेही लोकांना खटकले आहे.

या व्हिडिओमध्ये मलायका बेन्ड होऊन म्हणजेच वाकून चालत आहे. मलायका असे फिरताना पाहून काही युजर्सनी तिला पुन्हा ट्रोल करण्यास सुरुवात केली. एक नेटकरी म्हणतो की "ती प्रेग्नंट आहे की काय" तर दुसऱ्याने लिहिले आहे की, "तिच्या कंबरचे हाड तुटले आहे त्यामुळेच ती व्यवस्थित चालत नाही", तर एक म्हणतो, "मलायका मॅक्सी घालून आली की काय? एकाने लिहिले आहे की, "मलायका तु तर फॅशन आयकॉन आहेस ना तर काय ही ड्रेस स्टाइल, पैसे संपले की काय? तर एक म्हणतो,'ताई. नवीन कपडे घे आता..'

तिच्या या व्हिडिओने सोशल मिडियावर चांगलीच खळबळ उडवली आहे. कमेंट वाचून अक्षरशः हसायला येईल अशा प्रतिक्रिया काहींनी दिल्या आहेत. तर काहींनी भाषेची मर्यादा सोडूनही तिच्यावर टीका केली आहे.