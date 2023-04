Malaika Arora Video: सेल्फी काढताना दिला धक्का.. मलायका अरोरा चाहत्यांवर भडकली

By

Malaika Arora Video News: नुकतीच मलायका अरोरा दुबईत एका कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. तिचा ग्लॅमरस अंदाज पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला. तिला पाहून सर्व चाहते वेडे झाले.

काही चाहत्यांनी तिला चांगलेच फटकारले. चाहत्यांच्या गर्दीत मलायका अरोरा अस्वस्थ दिसत होती. तिने एका लेडी फॅनला प्लीज ढकलून देऊ नका, असे सांगितले. मलायकाचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झालाय.

(Malaika Arora Video viral Shocked while taking a selfie.. Malaika Arora lashed out at fans)

मलायका चमकदार काळ्या बॅकलेस गाऊनमध्ये ग्लॅमरस अवतारात दिसली होती. आधी तिने पत्रकार परिषदेला हजेरी लावली आणि नंतर तिने भेटायला आलेल्या चाहत्यांसाठी वेळ काढला. ती सर्व चाहत्यांना भेटली आणि सर्वांसोबत तिने सेल्फी घेतला.

दरम्यान, सेल्फी काढताना मलायका अरोराला काही फॅन्सनी घेरले होते. तिच्यासोबत सेल्फी काढण्यासाठी प्रत्येकजण उत्सुक दिसत होता. त्याचवेळी गर्दीतील एकाने सेल्फी काढताना तिला धक्काबुक्कीही केली.

त्या क्षणी मलायका थोडीशी अस्वस्थ झाली, तेव्हा तिने एका फॅनला देखील अडवले, कृपया मला धक्का देऊ नका, असं ती म्हणाली.. मलायकाचे सिक्युरिटी गार्ड होते तिची सुरक्षा करत होते. अशाप्रकारे मलायकाची तिच्या फॅन्समध्ये पुन्हा एकदा क्रेझ दिसून आली.

यापूर्वी तिच्या 'मूव्हिंग इन विथ मलायका' या शोमध्ये मलायका म्हणाली की ती कधीकधी पापाराझींमुळे चिडते.

ती म्हणाली होती, "कोणीही मला धक्काबुक्की केल्याशिवाय किंवा काही गैरवर्तन केल्याशिवाय मी कधीच कोणाला शिवीगाळ केली नाही.

तुम्हाला फोटो काढायचे असतील तर मी नाराज होते, पण फक्त माझ्या स्तनांवर आणि नितंबांवरच लक्ष केंद्रित का करत आहात?" असा सवाल मलायकाने केला होता.