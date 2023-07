Malaika Arora Father: मलायका अरोरचे बाबा तत्काळ रुग्णालयात दाखल, अभिनेत्रीने दिला आईला आधार

By

Malaika Arora Father Admitted in Hospital News: मलायका अरोरा नुकतीच तिच्या आईसोबत मुंबईतील हॉस्पिटलबाहेर दिसली. एका मिडीया रिपोर्टनुसार, मलायकाने तिचे वडिल अनिल अरोरा यांची भेट घेतली, ज्यांना रुग्णालयात दाखल केले आहे.

मात्र, तिच्या वडिलांची प्रकृती आणि आजाराबाबत अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.

गुरुवारी व्हायरल भयानी यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्री तिची आई जॉयस पॉलीकार्पसोबत हॉस्पिटलमधून बाहेर पडताना आणि त्यांच्या कारमध्ये बसताना दिसत आहे.

मात्र, मलायकाचा प्रियकर अर्जुन कपूर त्यांच्यासोबत दिसला नाही. मलाईकाच्या बाबांना नेमकं काय झालंय, याविषयी मात्र माहीती उपलब्ध नाही.

मलायका अरोराच्या वडिलांना का दाखल करण्यात आले हे अद्याप समजू शकलेले नाही मात्र त्यांच्यावर मुंबईतील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. रुग्णालयातून बाहेर येताना मलायकाचा तिच्या आईसोबतचा व्हिडिओही समोर आला आहे.

बाहेर पडताना मलायका तिच्या आईचा हात धरून पायऱ्या उतरताना तिला आधार देताना दिसली. ती त्यांना कारमध्ये जाण्यास मदत करत होती.

मलायका आणि अर्जुन:

मलायका सध्या अर्जुन कपूरसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. दोघेही बऱ्याच दिवसांपासून एकमेकांना डेट करत आहेत.

दोघांच्या नात्याभोवती अनेक वाद असूनही, अर्जुन आणि मलायका यांनी नेहमीच एकमेकांना पाठिंबा दिला आहे आणि ते अनेकांचे आवडते राहिले आहेत.

मलायकाचे पहिले लग्न अरबाज खानसोबत झाले होते. लग्नाच्या अनेक वर्षांनी हे जोडपे वेगळे झाले. आता मलायका आणि अर्जुन लग्न कधी करणार यांची त्यांच्या फॅन्सना उत्सुकता आहे. दरम्याम मलायकाचे बाबा लवकरात लवकर बरे व्हावेत, म्हणुन फॅन्स प्रार्थना करत आहेत