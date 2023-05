Malayalam actor Harish Pengan Passes Away: गेल्या काही दिवसांपासून मनोरंजन विश्वाला ग्रहण लागल्याच दिसत आहे. टॉलिवूड अन् बॉलिवूडच नव्हे तर टीव्ही इंडस्ट्रीवर शोककळा पसरली आहे.

काही दिवसांपुर्वीच टिव्ही कलाकार वैभवी अन् नितेश पांडे याचं निधन झालं. आता त्यातच आणखी एका साउथ कलाकाराच्या निधनाने इंडस्ट्रीला धक्का बसला आहे.

(Malayalam Actor Harish Pengan Dies At The Age Of 49 He Was Hospitalised Due To Acute Liver Ailm)

मल्याळम चित्रपट अभिनेते हरीश पेंगन यांचे ३० मे रोजी निधन झाले. ते ४९ वर्षांचे होते. हरीश हे गेल्या काही दिवसांपासून आजारी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

यकृताच्या समस्येशिवाय त्यांना आणखी काही गंभीर आजार होते, त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

पोटदुखीची समस्या जाणवल्यानंतर हरीश पेंगन यांना मे महिन्याच्या सुरुवातीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. हरीशचे लिव्हर ट्रांसप्लांट करावं लागणार असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले होते.

त्याचा सहकलाकार टोविनो थॉमसने त्याच्या मृत्यूची बातमी समोर आल्यानंतर एक पोस्ट शेयर केली. 'रेस्ट इन पीस चेट्टा." मल्याळम स्टारसह चाहत्यांनीही त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

हरीश यांनी 'महशिंते प्राधिकरण', 'हनी बी 2.5', 'जानेमन', 'जया जया जया हे', 'मिन्नल मुरली' सारखे चित्रपट केले होते.

हरीश पेंगन यांच्यावर कोची येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. काही दिवसांपूर्वी त्याच्या मित्रांनी अभिनेत्याला मदतीची विनंती केली होती.