Manny Coto Dies: एमी विजेचा सुप्रसिद्ध निर्माता मेनी कोटो यांचे निधन, हा गंभीर आजार ठरलं कारण

Manny Coto Dies News: '24' या जगप्रसिद्ध मालिकेसाठी एमी पुरस्कार जिंकणारा मॅनी कोटोचे निधन झाले आहे. मॅनीने वयाच्या ६२ व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला.

वृत्तानुसार, मॅनीचा रविवारी त्याच्या पासाडेना येथील घरी मृत्यू झाला. मॅनी बर्याच काळापासून स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाशी झुंज देत होते आणि हेच त्यांच्या मृत्यूचे कारण आहे.

(Manny Coto, Writer-Producer on ’24’ and ‘American Horror Story,’ Dies at 62)

मॅनी कोटो यांनी फॉक्सचे AI नाटक NeXT याची सह-निर्मिती केली. याशिवाय डेक्सटर, स्टार ट्रेक: एंटरप्राइज, अमेरिकन हॉरर स्टोरी आणि ईतर अनेक सिरीजचे ते निर्माते होते.

मॅनी कोटो यांच्या निधनामुळे इंडस्ट्रीत शोककळा पसरली आहे. कुटुंबाच्या वतीने बोलत असलेल्या एका प्रतिनिधीने मॅनीच्या मृत्यूची पुष्टी केली आणि सांगितले की त्याने 13 महिने या कॅन्सरशी लढा दिला. आयुष्याच्या अखेरच्या काळात त्याचे कुटूंब सोबत होते.

कोटोने शो टाइम मालिका 'ओडिसी 5' तसेच फॉक्स मालिका 'नेक्स्ट' ची निर्मिती केली आहे. त्याने 'डेक्स्टर'च्या शेवटच्या तीन सीझन आणि 'स्टार ट्रेक: एंटरप्राइज'च्या शेवटच्या दोन सीझनमध्येही अभिनयही केलाय.

विशेष गोष्ट म्हणजे कोटो यांनी 1992 च्या 'डॉ.' या सिरीजचे सह-लेखन आणि दिग्दर्शन केलं. कोटोच्या सुरुवातीच्या प्रोजेक्ट्समध्ये ख्रिस्तोफर मॅकडोनाल्ड स्टारर हॉरर थ्रिलर 'प्लेरूम'चा समावेश आहे.

याशिवाय डॉल्फ लुंडग्रेन स्टारर पॉलिटिकल थ्रिलर 'कव्हर-अप', फॅमिली साय-फाय फिल्म 'स्टार किड' आणि डिस्ने चॅनल फिल्म 'झेनॉन: द जेकिल' अशा सिनेमांचा समावेश आहे.