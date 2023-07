Veena Jagtap: वीणा जगतापचं मॅट्रीमोनीयल साईटवर नाव, अभिनेत्रीचा तीळपापड, बघा काय आहे प्रकरण?

By

Veena Jagtap News: वीणा जगताप ही मराठी प्रेक्षकांची आवडती अभिनेत्री. वीणाला आपण आजवर अनेक मालिकांमध्ये अभिनय करताना पाहीलंय. वीणा ही अभिनेता शिव ठाकरेची गर्लफ्रेंड आहे, अशी चर्चा आहे.

वीणा सोशल मिडीयावर सक्रिय असते. पण नुकतंच वीणाच्या आयुष्यात एक गोष्ट घडलीय. वीणाचं नाव मॅट्रीमोनीयल साईटवर झळकलंय.

'माझा फॅन असणाऱ्या एका दादानं हा स्क्रिनशॉट मला पाठला आहे. मला खरंच कळत नाहीये की लोक असं का करतात? मॅट्रिमोनियल साईटवर खोटी माहिती. मी सॉफ्टवेअर प्रोफेशनल आहे याची मलाही कल्पना नाही.

केवळ मॅट्रिमोनिअल साइटवर नाही आणि अशाच काही गोष्टी मी मागील वर्षीसुद्धा ऐकल्या होत्या. हे प्रोफाईल बनवणाऱ्या व्यक्तीच्या हिंमतीची मला दाद द्यावीशी वाटते. अशा खोट्या प्रोफाईलपासून सावध राहा.' तिची ही स्टोरी सध्या चाहत्यांमध्ये व्हायरल झाली आहे.

वीणाने स्टोरीवर ही गोष्ट शेअर केलीय. वीणाने शेअर करताच तिच्या फॅन्सने सुद्धा ही गोष्ट शेअर केलीय. अभिनेत्रींचा फोटो आजकाल सर्रास कुठेही वापरला जातो.

कधी कधी परवानगी न घेता हे फोटो शेअर केले जातात. वीणाच्या बाबतीत सुद्धा असा प्रकार घडला आहे.

'राधा प्रेम रंगी रंगली', 'आई माझी काळुबाई' यासारख्या दर्जेदार मालिकांमधून प्रेक्षकांना वेड लावणारी अभिनेत्री वीणा जगतापचा चाहता वर्ग मोठा आहे. वीणा 'बिगबॉस' मध्येही सामील झाली होती. 'बिग बॉस मराठी 2' मध्ये वीणा सहभागी झाली होती.

वीणा अनेकदा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे जास्त चर्चेत असते. वीणा आणि शिव ठाकरे यांचे बिग बॉस मध्ये जुळलेले प्रेम बरेच चर्चेत होते पण ते फार काळ टिकू शकले नाही. त्या नंतर दोघेही वेगळे झाले.