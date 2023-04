Sumeet Pusavale: धक्कादायक..! इंस्टाचे फॉलोवर्स कमी असल्याने मराठी अभिनेत्याला सिनेमातुन काढलं

Sumeet Pusavale News: आजकाल मराठी मनोरंजन विश्वातून अनेक धक्कदायक प्रकार समोर येत आहेत. नुकताच मराठी अभिनेत्याविषयी एक अजब प्रकार उघडकीस आलाय त्यामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

हा प्रकार घडलाय बाळुमामाच्या नावानं चांगभलं (Balumamachya Navana Changbhala) मालिकेतील सुमित पुसावळे सोबत. सुमितला एका सिनेमातून काढून टाकण्यात आलंय. आणि कारण काहीतरी वेगळंच आहे.

( Marathi actor Sumeet Pusavale was removed from the film due to low Instagram followers)

गेली जवळपास चार वर्ष बाळुमामाच्या नावानं चांगभलं मालिकेतून सुमित प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. पण सुमितला त्याचे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स कमी असल्याने सिनेमातून काढण्यात आलंय.

सुमितने ई टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत हा खुलासा केलाय. या घटनेमुळे सुमित प्रचंड दुःखी झालाय. बघूया काय घडलंय नेमकं प्रकरण..

सुमितने नुकतीच एका सिनेमासाठी आणि म्युझिक व्हिडीओसाठी ऑडिशन दिली होती. या ऑडिशननंतर त्याची निवडही करण्यात आली.

पण त्यानंतर सिनेमा आणि म्युझिक व्हिडिओच्या संबंधित लोकांनी सुमितचं सोशल मीडिया अकाउंट चेक केलं आणि त्यावरील सुमितचे फॉलोवर्स पाहिले. सुमितचे फॉलोवर्स कमी असल्याने त्याला सिनेमातून काढण्यात आलं.

सुमितला या गोष्टीचा मला खूप धक्का बसला असून त्याला खूप दुःख झालंय. सोशल मीडिया फॉलोवर्स कमी असल्याने त्याला नकार दिल्याने तो व्यथित झालाय. दुर्दैवाने आता कलाकाराचं भविष्य सोशल मीडिया ठरवायला लागलंय.

याविषयी सुमितने त्याच्या भावना व्यक्त करताना म्हणाला, "तुम्ही किती चांगलं काम करता यापेक्षा तुमचे सोशल मीडियावर किती फॉलोवर्स आहेत हे जास्त महत्वाचं आहे. हे खूपच वाईट आहे.

आता मी जास्तीत जास्त व्हिडीओ आणि रील सोशल मीडियावर पोस्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण आता फॉलोवर्स वाढवणं गरजेचं आहे असं मला वाटू लागलंय.” असं म्हणत सुमितने त्याच्या भावना व्यक्त केल्यात.

कलर्स मराठीवरील 'बाळूमामाच्या नावानं चांगभलं' या मालिकेतून लोकप्रिय झालेला अभिनेता म्हणजे सुमित पुसावळे.

सूमित पुसावळेने मोनिका महाजन सोबत १४ डिसेंबरला लग्न केलं. लग्नानंतर सुद्धा सुमित पुसावळेने चर्चेत आहे. सुमित बायकोसोबतचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेयर करत असतो.