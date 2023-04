Prajakta Mali: मनसेच्या नवीन गाण्यावर बिनधास्त थिरकली प्राजक्ता.. व्हिडिओ तुफान व्हायरल

Prajakta Mali Video News: अभिनेत्री प्राजक्ता माळी सोशल मीडियावर कायम चर्चेत असते. प्राजक्ताचे फोटो तिचे व्हिडिओ अनेक गोष्टींची चर्चा नेटकऱ्यांमध्ये असते. प्राजक्ता सध्या महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शोचं सूत्रसंचालन करतेय.

प्राजक्ता सध्या एका नवीन कारणामुळे चर्चेत आलीय ते म्हणजे तिचा डान्स व्हिडोओ. प्राजक्ताने मनसेच्या नवीन गाण्यावर डान्स केलाय. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झालाय.

(marathi actress Prajakta mali danced on MNS's new song. The video went viral)

प्राजक्ताने गुलाबी रंगाचा ड्रेस परिधान करत मनसेच्या नवीन गाण्यावर डान्स केलाय. प्राजक्ताने मनसेच्या या गाण्यावर सोप्प्या तरीही खास स्टेप्सनी उत्तम डान्स केलाय. प्राजक्ताचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालतोय.

प्रश्न जिथे जनतेचा, मार्ग तिथे मनसेचा, नवनिर्माण घडवूया या मनसेच्या गाण्यांमधील ओळींवर प्राजक्ताने मस्त डान्स केलाय.

फॅन्सनी सुद्धा प्राजक्ताच्या या व्हिडिओला पसंती दर्शवली आहे. अवधूत गुप्तेने गायलेलं मनसेचं हे नवीन गाणं सध्या चर्चेत आहे.

मनसेचा गुढीपाडवा मेळावा काही दिवसांपूर्वी पार पडला. यामध्ये राज ठाकरे आणि मनसे यांच्यावर आधारित एक नवीन गाणं लाँच करण्यात आलं. यावेळी अवधूत गुप्ते आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हे गाणं मनसेच्या मंचावर सादर केलं.

धाडसी करारी राजसाहेब आपले पाठीशी असताना डरायचं न्हाय, वेड कार्यकर्त्यांचे मनात जपले जागे व्हा रे मागे फिरायचं नाय, प्रश्न जिथे जनतेचा मार्ग तिथे मनसेचा , नवनिर्माण घडवूया असे या गाण्याचे बोल आहेत.

प्राजक्ता माळी हिचे राज ठाकरेंसोबत घनिष्ट संबंध आहेत. प्राजक्ताने काहीच महिन्यांपूर्वी अस्सल मराठमोळ्या अलंकारांची श्रीमंती, पारंपरिक, घरंदाज आभूषणांच्या प्राजक्तराज या तिच्या नवीन वेबसाईटचे; महाराष्ट्राचे नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष यांच्या हस्ते अनावरण केले.

या वेळी प्राजक्ताने उद्घाटन करण्यासाठी राज ठाकरे यांना बोलवणे काही नवीन नव्हते, प्राजक्ता राज ठाकरे यांच्या कायम संपर्कात असते. याशिवाय राज ठाकरेंच्या सभेलाही ती जाते.

तिचे राज ठाकरेंवरील आदर आणि प्रेम जाहीर आहे. त्यामुळे प्राजक्ताने मनसेच्या नवीन गाण्यावर डान्स करणं यात काही वावगं नाही.