Hemant Dhome: मराठीतला प्रसिद्ध दिग्दर्शक,लेखक,निर्माता अशी हेमंत ढोमेची ओळख. त्याच्या सिनेमांनी महाराष्ट्राची पसंती मिळवलीच आहे पण अनेकदा त्याच्या लय भारी पोस्टही सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतात. हेमंतनं नुकतीच आपल्या बायकोच्या वाढदिवसानिमित्तानं हटके अंदाजात केलेली पोस्ट चर्चेत आली आहे. (Hemant Dhome birthday post for her wife kshitee jog)

हेमंतची बायको क्षिती जोग ही मराठीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री. हेमंतला इंडस्ट्रीत तशी सीनियर..क्षितीनं नाटक,मालिका,सिनेमा अशा सगळ्याच प्लॅटफॉर्मवर आपलं नाव केलंय. मराठी-हिंदीतील प्रसिद्ध खलनायक म्हणून ओळखले जाणारे अभिनेते अनंत जोग आणि सध्याच्या 'तु तेव्हा तशी' मालिकेतील माई मावशी म्हणजे उज्वला जोग यांची क्षिती ही कन्या.

क्षिती आणि हेमंत ढोमे हे इंडस्ट्रीतलं क्यूट कपल म्हणूनही ओळखले जातात. दोघेही सोशल मीडियावर एकमेकांसाठी अनेकदा स्पशेल पोस्ट शेअर करताना दिसतात. क्षिती आज १ जानेवारी रोजी वयाची ४० शी ओलांडून ४१ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. त्यानिमित्तानं हेमंतनं तिच्यासाठी केलेली पोस्ट चर्चेत आली आहे.

हेमंतनं आपल्या बायकोला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना लिहिलं आहे की,ळीशीचा चष्मा लागला पण तुमचं वय काही वाढत नाहीय… पाटलीण बाई तुम्ही आमच्या बरोबर म्हाताऱ्या होताय हे लय भारी वालं फिलींग आहे!

(तुम्हाला आवडत नसलं तरी! 😜) Morning of my life, Happywala Birthday!!! You make my life brighter ❤️#happybirthday #40isthenew20

#fortynaughty #पाटील #पाटलीण

हेमंत ढोमेचा 'सनी' सिनेमा नुकताच आपल्या भेटीस आला होता. या सिनेमाला फारसा प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळाला नसला तरी हेमंतच्या निर्मिती-दिग्दर्शनाचं मात्र कौतूक झालं. या सिनेमात क्षिती जोगची देखील महत्त्वाची भूमिका होती. सिनेमाचं दणक्यात प्रमोशन करण्यात आलं होतं.