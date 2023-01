By

Ranbir Kapoor: एकीकडे जिथे रणबीरचा 'शमशेरा' सिनेमा बॉक्सऑफिसवर चांगलाच आपटला होता तिथे दुसरीकडे त्याच्या 'ब्रह्मास्त्र' सिनेमाला प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला होता. त्यानंतर चाहते वाट पाहत होते ते आपल्या लाडक्या अभिनेत्याच्या आगामी सिनेमाची. 'तू झूठी मै मक्कार' सिनेमानंतर आता 'एनिमल' सिनेमातील रणबीरचा फर्स्ट लूक रिव्हील झाला आहे. रणबीरच्या या लूकवर सोशल मीडियावर लोकांनी प्रतिक्रियांचा वर्षाव केला आहे.(Ranbir Kapoor's FIRST look from Animal)

रणवीरच्या 'एनिमल' सिनेमातील लूकवर लोकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया पहायला मिळत आहेत. एकीकडे जिथे सेलिब्रिटी या लूकला पसंत करत कमेंट करताना दिसत आहेत तिथे दुसरीकडे सोशल मीडियावर नेटकरी रणबीरच्या या लूकला केजीएफच्या यशच्या व्यक्तिरेखेवरनं इन्स्पायर असल्याचं बोलताना दिसत आहेत.

रणबीर कपूर याआधी आपल्याला 'ब्रह्मास्त्र' सिनेमात दिसला होता. या सिनेमातून पहिल्यांदाच रणबीर आणि आलियाचा जोडी एकत्र पडद्यावर पहायला मिळाली होती. या सिनेमाचं दिग्दर्शन अयान मुखर्जीनं केलं होतं. रणबीरच्य आगामी सिनेमाविषयी बोलायचं झालं तर लवकरच तो रश्निका मंदाना,अनिल कपूर,बॉबी देओल,तृप्ती डिमरी सोबत आपल्याला 'एनिमल' सिनेमात दिसणार आहे.

या व्यतिरिक्त रणबीर कपूरचा लव रंजनचा रॅम कॉम सिनेमा 'तू झूठी मैं मक्कार' सिनेमा आपल्या भेटीस येत आहे. या सिनेमात रणबीर कपूरची जोडी श्रद्धा कपूरसोबत जमली आहे. हा सिनेमा ८ मार्च २०२३ रोजी रिलीज होणार आहे.