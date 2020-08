साऊथ स्टार थालापति विजयवर 'या' अभिनेत्रीने लावला छळ केल्याचा आरोप

मुंबई- सध्या मनोरंजनविश्वात एक ना अनेक घडामोडी घडताना पाहायला मिळत आहे. २०२० हे वर्ष संपूर्ण मनोरंजनविश्वासाठीच घातक ठरतंय. साऊथ सुपरस्टार थालापति विजयवर छळ केल्याचा आरोप अभिनेत्री लावला आहे. सोशल साईटवर ट्विट करुन तिने याबाबत माहिती दिली आहे.

हे ही वाचा: बॉलीवूड अभिनेत्याच्या मुलीला खाजगी फोटोंवरुन करत होता ब्लॅकमेल, पोलिसांनी केली २५ वर्षीय तरुणाला अटक

बिग बॉस तमिळची माजी स्पर्धक आणि अभिनेत्री मीरा मिथुन कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असते. अशातंच आता पुन्हा एकदा मीरा चर्चेत आली आहे आणि यावेळी मीराने साऊथ सुपरस्टार थालापति विजयवर तिचा निशाणा साधला आहे. मीराने सोशल साईट्सवर याविषयी ट्विट करत विजयवर छळ केल्याचा आरोप लावला आहे.

अभिनेत्री मीरा मिथुनने विजयच्या फॅन क्लबचा मुख्य असलेल्या इम्मेनुएलचं नाव घेत म्हटलं आहे की 'अभिनेता थालापति विजय इम्मेनुएलला सोशल मिडियावर माझा छळ करण्याचे पैसे देतो. तिने तिच्या या ट्विटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, स्मृती इराणीसोबत थालापति विजयला टॅग करत म्हटलं आहे की, पूर्ण प्लानिंग करुनविजयद्वारे माझ्यावर सोशल मिडियावर हल्ला केला जातो. इतकंच नाही तर मला आत्महत्येसाठी देखील प्रवृत्त केलं जातं.'

Immanuel, @actorvijay fan club head,paid by @actorvijay to abuse me on @TwitterIndia,@NCWIndia @smritiirani Using profanity against a woman. Attack by @actorvijay to mentally depress me touching a very sensitive nerve of my womanity , provoking me for suicide. @narendramodi https://t.co/XCytZGCyM3 pic.twitter.com/Uxyf6oAyf4

— Meera Mitun (@meera_mitun) July 30, 2020