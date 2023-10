By

Megha Ghadage on Laxmikant Berde: लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची आठवण आली की आजही चेहऱ्यावर हसु येतं. लक्ष्मीकांत बेर्डेंचे सिनेमे आजही प्रेक्षकांना खळखळुन हसवतात.

लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची आठवण दर्दी रसिकांना हटकुन येतेच. अशातच लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्यासोबत काम केलेली मेघा घाडगे यांनी लक्ष्म्यामामांची खास आठवण शेअर केलीय.

(megha ghadge share memory of laxmikant berde in the marathi movie pachadlela)

मेघा घाडगेंनी सोशल मीडियावर 'पछाडलेला' सिनेमातला फोटो शेअर करुन लिहीलंय की,आयुष्यात काही योगायोग फार विचित्र असतात... आज लक्ष्या मामांचा बर्थडे! खरंतर आजही, जवळजवळ १९ वर्षानंतर वाटत राहतं, अचानक लक्ष्या मामांचा फोन येईल आणि ते ओरडून म्हणतील, "महेशला (महेश कोठारे) कॉल कर आत्ताच्या आत्ता.."

मेघा शेवटी लिहीतात, "माझ्या आयुष्यातला पहिला रिलिज्ड सिनेमा आणि 'द लक्ष्मीकांत बेर्डे' यांचा शेवटचा रिलिज्ड सिनेमा एकच असणं याचं शल्य काय असू शकतं, याची कल्पना कुणालाही असण्याची शक्यता नाही. लहानपणी ज्यांचं कॉमेडी टायमिंग पाहून मी मोठे झाले, ज्यांचं इम्प्रोव्हायजेशन आजही अचाट करणारे वाटतात आणि मुळात ज्यांनी उभ्या महाराष्ट्राला आणि भारताला खळखळून हसवलं त्यांच्या सोबत काम करण्याचा अनुभव हा, कलेच्या प्रांगणातला एक समृद्ध अनुभव होता.



हॅप्पी बर्थडे लक्ष्या मामा! We all miss you... तुमच्या अजरामर कामांतून, कलाकृतींमधून, अफाट परफॉर्मन्स मधून तुम्ही आजही आम्हा सगळ्यांच्या आयुष्यात Alive आहात!"

मेघा यांनी लक्ष्मीकांत बेर्डेंसोबत पछाडलेला सिनेमात अभिनय केला होता.