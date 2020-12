मिलिंद सोमणने केली सातवेळा कोरोना टेस्ट, वाचा का केलं असं?

मुंबई- कोरोना व्हायरसचा कहर दिवसेंदिवस वाढतंच चालला आहे. भारतात या खतरनाक व्हायरसचं सावट अजुनही आहे. काही सेलिब्रिटींनी तर कोरोना व्हायरसमुळे या जगाचा निरोप घेतला. यादरम्यान बॉलीवूड अभिनेता मिलिंद सोमण यांनी खुलासा केला आहे की त्यांनी आत्तापर्यंत सातवेळा कोविड-१९ची टेस्ट केली आहे.

मिलिंद सोमणने हा खुलासा सोशल मिडियावर केला आहे. ते सोशल मिडियावर खूप सक्रिय असतात. मिलिंद सोमण अनेकदा सामाजिक आणि राजकीय मुद्द्यांवर त्यांची प्रतिक्रिया देत असतात. त्यांनी सोशल मिडियावर खुलासा केला आहे की त्यांनी आत्तापर्यंत सातवेळा कोविड-१९ची टेस्ट केली आहे. मिलिंद सोमणने यामागचं कारण देखील सांगितलं आहे.

मिलिंद सोमणने त्यांच्या ट्विटरवर लिहिलंय, 'काल सातवी कोविड टेस्ट केली जी निगेटीव्ह आली. लोकल ऍथॉरिटीजच्या म्हणण्यानुसार दरवेळी कोणा दुस-या शहरात किंवा देशात जाण्याआधी कोविड टेस्ट करावी लागली आहे.' सोशल मिडियावर मिलिंद सोमणचं हे ट्विट मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. मिलिंद सोमणचे कित्येक चाहते त्याच्या या ट्विटवर कमेंट देत आहेत.

7th covid 19 test yesterday! Negative local authorities are asking to take a test now before almost every trip between cities and countries

— Milind Usha Soman (@milindrunning) December 7, 2020