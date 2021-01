वरुण की विकी? कोण होणार 'मिस्टर लेले'?

मुंबई - गेल्या वर्षी मिस्टर लेले या हिंदी चित्रपटाचा फर्स्ट लूक रिलीज झाला होता. दिग्दर्शक शशांक खेतान यांनी केलेल्या या चित्रपटाच्या पोस्टरवर तेव्हा वरुण धवन प्रमुक भूमिकेत दिसत होता. वरुण आणि शशांक यांनी उत्साहात या चित्रपटाची सुरुवातही केली होती. दरम्यान, दोघांमध्ये बिनसल्यानं वरुणने चित्रपटात दिसणार नाही.

#MrLele back on track and this time not with #VarunDhawan, but stars #VickyKaushal.https://t.co/vudihUPO6u

— Filmfare (@filmfare) January 19, 2021