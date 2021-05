लस घेण्याबाबत गर्भवती महिलांसाठी दिया मिर्झाची महत्त्वपूर्ण माहिती

अभिनेत्री दिया मिर्झाने Dia Mirza नुकतंच ट्विट करत गर्भवती महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. एका युजरने गर्भवती महिलांसाठी असलेल्या कोव्हिड प्रोटोकॉलविषयी माहिती दिली. त्यावर ट्विट करत दियाने गर्भवती महिलांना योग्य ती माहिती दिली. गर्भवती महिलांनीही लसीकरण COVID vaccines करुन घ्यावं, असं संबंधित युजरने लिहिलं होतं. सध्या भारतात दिल्या जाणाऱ्या कोरोना प्रतिबंधक लशींची क्लिनिकल चाचणी अद्याप गर्भवती महिलांसाठी केलेली नाही, असं तिने स्पष्ट केलं. (Mom to be Dia Mirza shares important information regarding COVID vaccines in india)

काय म्हणाली दिया मिर्झा?

'हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नक्की वाचा आणि लक्षात ठेवा की, सध्या भारतात वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही लशींची तपासणी ही गर्भवती किंवा स्तनपान करणाऱ्या मातांसाठी केली नाही. या लशींची क्लिनिकल चाचणी झाल्याशिवाय गर्भवती महिला ती लस घेऊ शकत नाही, अशी माहिती मला माझ्या डॉक्टरांनी दिली', असं दियाने सांगितलं.

दिया लवकरच आई होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी बेबी बंपसह फोटो पोस्ट करत तिने चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली. १५ फेब्रुवारी रोजी दियाने व्यावसायिक वैभव रेखीशी लग्नगाठ बांधली. दिया आणि वैभव या दोघांचं हे दुसरं लग्न आहे. वैभवला पहिल्या पत्नीपासून एक मुलगीसुद्धा आहे.

साहिल संघाला दिला होता घटस्फोट

२०१९ मध्ये दियाने तिच्या घटस्फोटाची बातमी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहित सर्वांना सांगितली होती. अकरा वर्षे सोबत राहिल्यानंतर दोघांच्या संमतीने घटस्फोटाचा निर्णय घेतल्याचं तिने या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं. दिया आणि साहील यांनी एकत्र व्यवसायाला सुरुवात केली होती आणि तेथूनच या दोघांमध्ये प्रेमाचं नातं फुललं होतं. २०१४ मध्ये या दोघांनी लग्न केलं. पण लग्नाच्या पाच वर्षांनंतर या दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला.