'राडा' चित्रपटातील 'मोरया मोरया' गाणं तुफान गाजतंय..

marathi movie : फुल्ल ऑफ ऍक्शन, कॉमेडी आणि सोबत रोमँटिक सीन्सचा भरणा असलेल्या 'राडा' सिनेमाचे पहिले वहिले गणरायाला साद घालणारे 'मोरया मोरया' गाणे रसिक प्रेक्षकांच्या दिलाचा ठेका चुकवायला प्रेक्षकांच्या भेटीस आले आहे. गणरायाचे आगमन होताच आता कोणत्याही क्षणाचा विलंब न करता या चित्रपटातील गणपती सॉंग प्रेक्षकांच्या भेटीस आले आहे.

(morya morya song on raada marathi movie released on occasion of ganeshotsav 2022)

राम शेट्टी निर्मित 'राडा' या सिनेमातील 'मोरया मोरया' हे गाणे जाफर सागर लिखित असून गायक जसराज जोशी आणि मधुर शिंदे यांनी त्यांच्या सुमधुर आणि दमदार आवाजात हे गाणे स्वरबद्ध केले आहे. तर संगीतकार दिनेश अर्जुना यांनी या गाण्याच्या संगीताची धुरा पेलवली आहे. या गाण्यातील नृत्याची जबाबदारी कोरियोग्राफर फुलवा खामकर यांनी उत्तमरीत्या सांभाळली आहे.

या चित्रपटात आकाश शेट्टीसह मिलिंद गुणाजी, संजय खापरे, गणेश यादव, अजय राठोड, गणेश आचार्य, निशिगंधा वाड, योगिता चव्हाण, सिया पाटील, हिना पांचाळ, शिल्पा ठाकरे या कलाकारांना पाहणे रंजक ठरणार आहे. दिग्दर्शक रितेश सोपान नरवाडे यांनी चित्रपटाचे दिग्दर्शन, संवाद आणि स्क्रीनप्ले अशा तीनही धुरा पेलवल्या आहेत. तर हा भव्य ऍक्शनपट के. प्रवीण याने त्याच्या कॅमेऱ्यात कैद केला आहे.

गणरायाला वंदन करणारे हे 'मोरया मोरया' गाणे प्रेक्षकांच्या मनात घर करेलच यांत शंकाच नाही. येत्या २३ सप्टेंबरला संपूर्ण महाराष्ट्रात 'मोरया मोरया' गाण्याचा धुमाकूळ घालणारा 'राडा' हा सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे.