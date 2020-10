१७ वर्षांनंतर पुन्हा परतला 'शांताराम', अमिताभ यांचं नाव चर्चेत मात्र पुन्हा बिग बींच मौन

मुंबई- ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स यांनी लिहिलेली कादंबरी 'शांताराम' पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. गेल्या १७ वर्षात या कादंबरीवर कधी सिनेमे येणार असल्याच्या तर कधी वेब सिरीज बनणार असल्याच्या चर्चा झाल्या आहेत. दरवेळी बिग बी अमिताभ बच्चन यांचं नाव या प्रोजेक्टशी जोडलं जातं. मात्र या कादंबरीवर आत्तापर्यंत ना सिनेमा बनलाय आणि नाही वेबसिरीज. इतकंच काय तर अमिताभ बच्चन देखील नेमकं हे प्रकरण आहे तरी काय याबाबत सांगण्यासही उत्सुक दिसत नाहीत. हे ही वाचा: ज्येष्ठ अभिनेते अविशान खर्शिकर यांचं निधन बॉलीवूडमध्ये गुरुवार सकाळपासून चर्चा आहे की ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स यांच्या 'शांताराम' या कादंबरीवर एक वेब सिरीज बनणार आहे ज्याच्या शूटींगची सुरुवात पुढच्या वर्षी भारतातंच जानेवारी महिन्यात सुरु होईल. तसं तर देशभरात कित्येक वर्षांपासून देशी आणि परदेशी प्रोजेक्टवर काम सुरु आहे मात्र याचं मुख्य आकर्षण गेल्या दोन वर्षांपासून महानायक अमिताभ बच्चन हेच आहेत. या चर्चांनुसार अमिताभ बच्चन देखील या सिरीजचा एक भाग असतील आणि त्यात ते एका अपराध्याची भूमिका साकारतील असं म्हटलं जातंय. या कादंबरीवर वेबसिरीज आणि सिनेमा बनवण्याच्या चर्चा आत्तापासून नाही तर कित्येक वर्षांपासून सुरु आहेत. शांताराम नावाच्या या कादंबरीचं प्रकाशन २००३ साली झाली होतं. त्यावेळी हॉलीवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते रसेल क्रो यावर सिनेमा बनवण्यासाठी तय्यार होते मात्र मध्येच प्रसिद्ध अभिनेता जॉनी डेप यांची एंट्री झाली आणि त्यांनी या कादंबरीचे हक्क खरेदी केले. त्यानंतर त्यांनी या कादंबरीवर सिनेमा बनवण्याची तयारी सुरु केली. movie shooting will start next year shantaram amitabh bachchan may par of it

Web Title: movie shooting will start next year shantaram amitabh bachchan may par of it