Mrunmayee Deshpande - Gautami Deshpande: दत्तक घेतलेली मुलगी.. गौतमीच्या वाढदिवसाला मृण्मयी हे काय म्हणाली

Mrunmayee Deshpande - Gautami Deshpande: अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडे धाकटी बहीण गौतमी देशपांडे सोबत अनेक मजेशीर व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेयर करत असते. आज गौतमीचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने मृण्मयीने सोशल मिडीयावर एकदम मजेशीर कॅप्शन शेयर केली आहे. त्यानिमित्ताने गौतमीचा वाढदिवसापेक्षा मृण्मयीच्या पोस्ट्सची चर्चा सोशल मीडियावर होत आहे.

(mrunmayee deshpande shares birthday post to her sister gautami deshpande)

गौतमीच्या वाढदिवसाला मृण्मयी लिहिते, "आमची दत्तक घेतलेली मुलगी गौतमी देशपांडे हीचा आज happy birthday आहे. आज ती वयानी खूप मोठी झाली आहे.. देव करो आणि वयाला लौकरात लौकर बुद्धी, शहाणपणा, समजूतदार पणा याची पण साथ मिळो.. बाकी प्रेम आहेच...

" I love you to the moon and back हे लिहावं लागतचं.. म्हणजे ते खरं पण आहेच... So I love you to the moon and back... You are my everything... My entire world... My happiness...ता.क - So I love you पासून वाचा pls आधीच मनातलं होतं... चुकून लिहिलं गेलं..."

अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडे हिची धाकटी बहीण गौतमी 'झी-मराठी'वरील 'माझा होशील ना' या मालिकेतून घराघरात पोहोचली. गौतमी सोशल मीडियावर हल्ली चर्चेत असते ते तिच्या सोशल मीडियावरील वावरामुळे. याशिवाय ती सध्या रिल्स मुळे सोशल मिडियावर प्रचंड ऍक्टिव्ह असते. दोघी बहिणी सतत काहीतरी नवीन पोस्ट करत असतात. गौतमी आज ३० वर्षांची झाली आहे.

गौतमी आणि मृण्मयी यांच्या वर्क फ्रंट बद्दल सांगायचं झालं तर.. माझा होशील ना मालिकेनंतर गौतमी कोणत्याही नवीन प्रोजेक्ट मध्ये दिसली नाही. मृण्मयी शेवटी फत्तेशीकस्त सिनेमात दिसली. मृण्मयी आणि गौतमी दोघांच्याही नवीन सिनेमा, मालिका, नाटकाची त्यांचे फॅन्स वाट पाहत आहेत. दोघी बहिणींना एकत्र पाहण्यास सुद्धा त्यांचे फॅन्स उत्सुक आहेत. मृण्मयी - गौतमीने आजवर कधीही एकत्र काम केलं नाही.