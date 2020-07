सुशांत आत्महत्या प्रकरण: मुंबई पोलिसांनी आदित्य चोप्राची केली ४ तास चौकशी, मिडियापासून बचावासाठी बांद्रा ऐवजी 'या' पोलिसस्टेशनमध्ये झाली चौकशी

मुंबई- अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्या प्रकरणात सगळीकडून सीबीआय तपासाची मागणी होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मुंबई पोलिसांवर खूप दबाव आहे. आत्तापर्यंत या प्रकरणात ३० पेक्षा जास्त जणांची चौकशी झाली आहे. सुशांत नैराश्याने ग्रासला होता म्हणूनंच नुकतंच सुशांतवर उपचार करणा-या हिंदूजा हॉस्पिटलमधील मानसोपचार तज्ज्ञांंची देखील चौकशी झाली होती. आता या प्रकरणाला थोडा वेग मिळाला आहे. आज शनिवार रोजी यशराज फिल्म्सचे मालक आणि निर्माते आदित्य चोप्रा यांची देखील चौकशी करण्यात आली.

बर्थ डे स्पेशल: निक जोनाससोबत लग्न करण्याआधी 'या' सेलिब्रिटींना प्रियांकाने केलं होतं डेट

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदित्य चोप्रा यांची चौकशी बांद्रा पोलिसांनी वर्सोवा पोलिस स्टेशनमध्ये केली. मिडियापासून सुरक्षित राहण्यासाठी आदित्यची चौकशी बांद्रा ऐवजी वर्सोवा पोलिस स्टेशनमध्ये करण्यात आली. वर्सोवा पोलिस स्टेशन आदित्य यांच्या बंगल्यापासून काही अंतरावरंच आहे. सकाळी ९ वाजता आदित्य वर्सोवा पोलिस स्टेशनमध्ये पोहोचला आणि त्यानंतर जवळपास ४ तास पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली.

The statement of Aditya Chopra of Yash Raj Films recorded in Sushant Singh Rajput death case: Mumbai Police pic.twitter.com/bK9A4R7OXO

— ANI (@ANI) July 18, 2020