"कोव्हिडमुळे नाही तर अपुऱ्या सुविधांमुळे भावंडांचे प्राण गेले"; प्रियांका चोप्राच्या बहिणीचा संताप

अभिनेत्री प्रियांका चोप्राची Priyanka Chopra चुलत बहीण मीरा चोप्रा Meera Chopra हिच्या कुटुंबातील दोन सदस्यांनी गेल्या दहा दिवसांत कोरोनामुळे आपले प्राण गमावले. जवळच्या व्यक्तींच्या निधनातून सावरत असतानाच मीराने सरकारवर आणि अपुऱ्या सोयीसुविधांवर संताप व्यक्त केला आहे. "माझ्या भावंडांचा मृत्यू कोरोनामुळे नाही तर अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधांमुळे झाला", असं ती म्हणाली. (My cousins did not die of Covid but lack of medical infrastructure said priyanka chopra cousin Meera Chopra)

"मी माझ्या दोन जवळच्या भावडांना गमावलंय. पण त्यांचा मृत्यू कोरोनामुळे नाही तर वैद्यकीय सोईसुविधा अपुऱ्या पडल्यामुळे झाला आहे. माझ्या पहिल्या भावाला बेंगळुरूमध्ये दोन दिवस आयसीयू बेड मिळू शकला नाही आणि दुसऱ्या भावाचा मृत्यू ऑक्सिजनची पातळी अचानक घसरल्याने झाला", अशा शब्दांत मीराने तिची हतबलता व्यक्त केली. मीराच्या दोन्ही भावंडांचं वय चाळीशीच्या घरात होतं. "त्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी आम्ही काहीच करू शकलो नाही, याचं खूप वाईट वाटतंय. पुढे काय घडेल याचीच मला सतत चिंता सतावतेय. तुम्ही एखाद्याचा जीव वाचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करता, पण तरीही तुम्हाला त्यात यश मिळत नाही", असं मीरा म्हणाली.

सध्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांबाबतही तिने राग व्यक्त केला. "मनात इतका राग आहे की, पहिल्यांदा मला असं वाटतंय की आपला देश खूप मागे गेलाय. आपण ऑक्सिजन, इंजेक्शन्स, औषधं, बेड्स उपलब्ध करून देऊ शकत नाही आहोत. सरकारने हे आपल्यासाठी केलं पाहिजे. पण त्यात सरकारला अपयश मिळत आहे", असं म्हणत असतानाच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी सरकारने आधी तयारी का केली नाही, असा प्रश्न तिने उपस्थित केला.