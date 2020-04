lockdown- 'नाडियादवाला ग्रॅण्डसन्स'ने घेतला मोठा निर्णय

मुंबई- हिंदी चित्रपटसृष्टीत अनेक यशस्वी चित्रपट देणाऱ्या नाडियादवााला ग्रॅण्डसन्स एन्टरटेन्मेंट आणि नाडीयादवाला फाऊंडेशन यांच्यातर्फे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री सहायता फंडाला मदत देण्यात येणार आहे. एवढेच नाही तर नाडियादवाला ग्रॅण्डसन्सतर्फे त्यांच्या कामगारांना आर्थिक मदतही करण्यात येणार आहे, जवळपास चारशे कामगारांना ही मदत करण्यात येणार असून त्यांना बोनसही देण्यात येणार आहे.

सध्या कोरोनामुळे दिवसेंदिवस परिस्थिती गंभीर होत आहे. लाॅकडाऊनचा कालावधी वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पडद्यामागे काम करणाऱ्या अनेक कामगारांची आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे. त्यांच्यासमोर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. कामगारांच्या काही संघटना तसेच काही कलाकार व प्राॅडक्शन हाऊसेस त्यांना मदतीचा हात देत आहेत. काही कलाकार पंतप्रधान मदत निधी किंवा मुख्यमंत्री सहायता निधीला मदत करीत आहेत. हिंदीबरोबरच मराठी कलाकारही मदतीकरिता पुढे सरसावले आहेत. यशराजसारख्या मोठ्या बॅनर्सने आपल्या कामगारांनामदत देण्याचे ठरविले आहे. बालाजी टेलिफिल्मच्या सर्वेसर्वा एकता कपूरने आपला एक वर्षांचा पगार कामगारांमध्ये वाटण्याचा निर्णय घेतला आहे. थोडक्यात कोरोनाचे आलेले मोठे संकट पाहता सगळ्यांनी मदत करण्याचे ठरविले आहे.

All we need is a little push to do what’s needed for our nation, thank you for your contribution Nishad!#SajidNadiadwala @WardaNadiadwala #StayHomeStaySafe https://t.co/jPE1ZPfW5x

— Nadiadwala Grandson (@NGEMovies) April 7, 2020