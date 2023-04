Nagraj Manjule: नागराज मंजुळे यांना मिळालेला राष्ट्रीय पुरस्कार चोरीला.. आता उघडकीस आली संपूर्ण घटना..

Nagraj Manjule: फॅन्ड्री, सैराट, नाळ, झुंड आदी दर्जेदार चित्रपटांच्या माध्यमातून समाजातील वंचितांचे प्रश्न समोर आणणारे त्यावर सडेतोडपणे भाष्य करणारे एक संवेदनशील दिग्दर्शक म्हणजे नागराज पोपटराव मंजुळे.

नागराज सोशल मीडियावर बरेच सक्रिय असतात. त्यांच्या पोस्टकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असते. कालच त्यांचा 'घर बंदूक बिरयानी' हा चित्रपट रिलीज झाला. या चित्रपटाला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

पण याच चित्रपटाच्या निमित्ताने नागराजने एका मुलाखतीत बोलताना मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेळ नागराज यांना मिळालेला राष्ट्रीय पुरस्कार चोरीला गेला आहे. याबाबत त्यांनी एका मुलाखतीत सविस्तर सांगितले.

नागराज मंजुळे यांना अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. यामध्ये सर्वोच्च अशा राष्ट्रीय पुरस्काराचाही समावेश आहे. पण तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की, नागराज यांना 'पिस्तुल्या' या लघुपटासाठी मिळालेला पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार चोरीला गेला आहे.

हा प्रकार नेमका काय आहे याविषयी नागराज एका मुलाखतीत बोलले आहेत. नागराज म्हणाले, ' फॅन्ड्री सिनेमाच्या शूटिंगमध्ये आम्ही व्यग्र होतो. सिनेमाच्या शूटिंगचा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे आई आणि भाऊसुद्धा सेटवर आले होते. घरात कोणीही नव्हतं. हीच संधी साधत चोराने घरात डल्ला मारला आणि नेमका माझा राष्ट्रीय पुरस्कारही त्याने चोरला.'

पुढे ते म्हणाले, 'मी त्या चोराचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. कारण मी त्याला शोधत बसलो असतो, तर माझं पुढचं काम मला लक्ष देऊन करता आलं नसतं. त्याचा परिणाम माझ्या आगामी चित्रपटांवर झाला असता. आणि तसंही मला मिळालेली ट्रॉफी चोरीला गेली आहे, पण तो पुरस्कार तर माझ्याच नावावर नोंद आहे. त्यामुळे मला गोष्टींचा फारसा पडत नाही.'