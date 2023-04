Nana Patekar: नाना पाटेकरांना सुद्धा मुंबई इंडियन्सची भुरळ... मॅच पाहण्यासाठी थेट वानखेडेवर

Nana Patekar at Wankhede Stadium News: नाना पाटेकर हे भारतीय मनोरंजन विश्वातील सुप्रसिद्ध अभिनेते. नाना पाटेकर यांनी काम जरी कमी केलं असलं तरीही ते चाहत्यांच्या संपर्कात असतात.

नाना पाटेकर सोशल मीडियावर सुद्धा प्रचंड ऍक्टिव्ह असतात. नाना पाटेकर नुकतेच एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आले आहेत. नाना पाटेकर यांना क्रिकेटचं प्रचंड वेड आहे.

सचिन तेंडुलकर, सुनील गावस्कर अशा अनेक क्रिकेटपटूंशी नाना पाटेकर यांचे घनिष्ट संबंध आहेत. याचा अनुभव नुकताच आला.

(Nana Patekar is also fascinated by Mumbai Indians... watch live IPL match at wankhede stadium)

काहीच दिवसांपूर्वी मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात IPL मध्ये तुल्यबळ लढत झाली. या सामन्यात मुंबई इंडियन्स हरली असली तरी वानखेडेवर उपस्थित असलेल्या तमाम क्रिकेटवेड्या चाहत्यांनी या सामन्याची मजा लुटली.

हा सामना पाहण्यासाठी नाना पाटेकर वानखेडे स्टेडियमवर उपस्थित होते. यावेळी त्यांच्यासोबत मराठमोळा अभिनेता अतुल परचुरे सुद्धा उपस्थित होता.

विशेष गोष्ट म्हणजे अतुल आणि नाना वानखेडेवर जाऊन दिग्गज क्रिकेटपटू सुनील गावस्करांना आवर्जून भेटले. नानांचा हा फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय.