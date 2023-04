Femina Miss India 2023: राजस्थानच्या नंदिनी गुप्ताने अवघ्या १९ व्या वर्षी पटकावला मिस इंडिया २०२३ चा किताब

By

Femina Miss India 2023: फेमिना मिस इंडिया 2023 ची घोषणा झाली आहे. राजस्थानच्या नंदिनी गुप्ताची मिस इंडिया २०२३ विजेती म्हणून निवड झाली. तर दिल्लीची श्रेया पुंजा ही पहिली उपविजेती ठरली. आणि मणिपूरच्या थौनाओजम स्ट्रेला लुवांगला द्वितीय उपविजेतेपद देण्यात आले. नंदिनी गुप्ता हिला मिस इंडिया 2022 ची विजेती सिनी शेट्टीने मुकूट घातला.

मिस इंडिया 2023 चा ग्रँड फिनाले इंफाळ, मणिपूर येथे झाला. यामध्ये अनन्या पांडे ते कार्तिक आर्यन, नेहा धुपिया अशा बॉलिवूड स्टार्सचा सहभाग होता. अखेर या स्पर्धेत नंदिनी गुप्ताने बाजी मारली आहे.

(Nandini Gupta from Rajasthan won the title of femina Miss India 2023)

१९ वर्षीय नंदिनी ही कोटा शहरातून आहे. आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे कि कोटा हे इंजिनियरिंग आणि वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी देशातील सर्वात मोठे कोचिंग हब आहे. ब्युटी विथ ब्रेन असणाऱ्या नंदिनीने बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये पदवी घेतली आहे. नंदिनी कायम नवनवीन आव्हाने स्वीकारून प्रगतीच्या मार्गावर जाण्यासाठी उत्सुक असलेली मुलगी आहे