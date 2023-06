Narayan Rane: माझं घर माझ्या डोळ्यासमोर जळत होतं.. आणि बाळासाहेबांचे 'ते' शब्द.. नारायण राणे गहिवरले..

khupte tithe gupte: नारायण राणे म्हणजे महाराष्ट्रातल्या राजकारणातलं राजकीय व्यक्तीमत्त्व. अनेक राजकीय पदं भूषवलेल्या या नेत्याने महाराष्ट्राचं राजकारण अगदी कोळून प्यायलं आहे.

आजपर्यंत त्यांची वाटचाल तीन पक्षातून झाली. सुरुवातीला ते शिवसेनेत होते, मग ते कॉँग्रेस मध्ये गेले आणि राज्यात आणि देशात भाजपची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी कॉँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला.

आज जरी ते भाजपमध्ये असले तरी एकीकाळी नारायण राणे यांनी शिवसेना गाजवली आहे. शिवसेनेच्या अनेक आंदोलन आणि लढ्यांमध्ये ते सक्रिय होते. किंबहुना नारायण राणे हे नावच शिवसेनेमुळे जगापुढे आलं.

त्यामुळे शिवसेनेच्या आठवणी ते कधीही विसरू शकत नाहीत. बाळासाहेब आणि त्यांचे शेवटपर्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध होते. अशीच एक अंगावर काटा आणणारी शिवसेनेत असतानाची आठवण नारायण राणे यांनी सांगितली आहे.

(narayan rane talks about balasaheb thackeray in khupte tithe gupte show on zee marathi host by avdhoot gupte)

गायक, दिग्दर्शक, संगीत दिग्दर्शक अशा विविध भूमिका पार पडणारा अवधूत गुप्ते आपल्या भेटीला त्याचा 'खुपते तिथे गुप्ते' हा शो घेऊन आला आहे. या शो ची सध्या बरीच चर्चा आहे.

जवळपास 10 वर्षांनी हा मुलाखतीचा कार्यक्रम पुन्हा आला आहे. या कार्यक्रमाच्या पहिल्याच भागात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तूफान फटकेबाजी केली. हा भाग चर्चेत असतानाच नवा प्रोमो समोर आला आहे.

'खुपते तिथे गुप्ते'च्या आगामी भागात भाजप नेते नारायण राणे हजेरी लावणार आहेत. त्यांचा एक प्रोमो समोर आला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचा एक खास किस्सा सांगितला आहे.

यावेळी नारायण राणे म्हणाले, 'सकाळी चार वाजताची घटना आहे.. मी झोपलो होतो आणि रवी नावाचा माझा मित्रा आला आणि म्हणाला तुझं घर जाळलंय.. आणि टीव्हीवर दाखवतायत. तेवढ्यात बाळसाहेबांचा फोन आला, बाळासाहेब इतकंच म्हणाले, नारायण मी पाहतोय.. तुझं घर जळतंय पण एकाच लक्षात ठेव, सोनं जेव्हा जळतं तेव्हा जास्त उजळतं..' अशी भावूक आठवण नारायण राणे यांनी सांगितली. हा व्हिडिओ सध्या बराच व्हायरल होत आहे.