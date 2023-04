By

The Central Consumer Protection Authority-CCPA नं एका गेमिंग कंपनीसाठी जाहिरात करण्याच्या प्रकरणात अभिनेता नवाझुद्दीन सिद्दिकी आणि अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाला नोटिस पाठवली आहे.

लोटस ३६५ या गेमिंग कपंनीसाठी नवाझुद्दीन सिद्दिकी आणि उर्वशी रौतेलानं जाहिरात केली आहे. सीसीपीए नं त्या गेमिंग कंपनीला देखील कायदेशीर नोटिस पाठवली आहे. सीसीपीएनं एका वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या जाहिरातीच्या आधारावर ही नोटिस पाठवली आहे.

जाहिरातीत कंपनीनं दावा केला होता की त्यांची फर्म २०१५ सालापासून भारतातील नंबर वन स्पोर्ट्स एक्सेंज आहे. या दाव्यावर आता सीसीपीएनं काही प्रश्न निर्माण केले आहेत. आता नवाझुद्दीन आणि उर्वशी हे दोघे सेलिब्रिटी तसंच ती गेमिंग कपंनी काय उत्तर देते याची वाट पाहिली जात आहे.(Nawazuddin Siddiqui and urvashi rautela gets notice for endorsing misleading advertisement )

कंपनीनं जो दावा केला आहे त्यासंदर्भातले पुरावे सादर करावेत असं नोटिसमध्ये सांगण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त नवाझुद्दीन सिद्दिकी आणि उर्वशी रौतेलाला सीसीपीएनं नोटिस पाठवत प्रश्न केला आहे की जाहिरात करण्याआधी त्यांना कसं कळलं की कंपनीनं जो दावा केला आहे तो खरा आहे.

कन्झ्युमर अफेअर मिनिस्ट्रीनं सेलिब्रिटींना सांगितलं आहे की कोणतीही जाहिरात करण्यापूर्वी थोडी मेहनत करा. म्हणजे मिनिस्ट्रीनं सेलिब्रिटींना जाहिरात करण्याआधी थोडी चौकशी करा असा सल्ला दिला.

खोटा दावा करणारी जाहीरात साइन केली म्हणून नवाझुद्दीन आणि उर्वशी सहित आणखी तीन सेलिब्रिटींना देखील नोटिस जारी केली गेली आहे. सीसीपीएनं या प्रकरणात अॅक्शन घेण्याआधी गेमिंग कंपनी आणि सेलिब्रिटींकडून यासंदर्भात स्पष्टिकरण मागितलं आहे.

