Manasi Naik: मानसी नाईक सध्या तिच्या सिनेमांपेक्षा चर्चेत आलेली पहायला मिळते ते सोशल मीडियावरील तिच्या पोस्टमुळे. मानसी नेहमीच तिचे ग्लॅमरस फोटो, व्हिडीओ रील शेअर करत चाहत्यांना नवनवीन ट्रीट देताना दिसते.

तिचे चाहतेही तिच्या या पोस्ट्सची चातकासारखी वाट पाहत असतात. अनेकदा मानसीच्या फोटो किंवा व्हिडीओला दिलेलं कॅप्शनही आपलं लक्ष वेधून घेत असतं. ती अनेकदा लाइफ लेसन्स देणारे कॅप्शन्स या व्हिडीओला किंवा फोटोला देत असते.

आता तिच्या घटस्फोटावरनं रंगलेला वाद यामागचं मुख्य कारण आहे हे वेगळं सांगायला नकोच.(Manasi Naik Marathi Actress video viral her last searching on google)

मानसी नाईकच्या एका मुलाखतीचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. लोकमत फिल्मीनं ही मुलाखत घेतली होती. मुलाखत जुनी असली तरी त्यात तिनं केलेलं एक वक्तव्य भलतंच चर्चेत आलं आहे.

मुलाखतीत मानसीला विचारलं गेलं की, 'तू शेवटचं गूगलवर काय सर्च केलंस?' त्यावर ती पटकन उत्तरली, ''मी स्वतःचं नाव सर्च केलेलं''. आता हे ऐकून आपण सारे थक्क होणार यात नवल नाही. कारण कोण स्वतःचंच नाव का सर्च करेल असा प्रश्न तुम्हा आम्हाला पडला असेल.

पण यातच खरी बातमी आहे. कारण सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्या मानसीला अर्थातच सर्च केल्यावर कळणार की तिची किती चर्चा होतेय ते. आणि अभिनेत्री स्वतःच्या प्रेमात किती आहे हे देखील कळंतय नाही का...जगाशी काहीही मानसीला घेणंदेणं नाही हे देखील यावरनं स्पष्ट झालं आहे.

मानसी नाईक काही दिवसांपूर्वी जोरदार चर्चेत आली होती ते तिच्या घटस्फोटाच्या बातमीमुळे. बॉक्सिंगपट्टू प्रदिप खरेरासोबत मानसीनं दीड एक वर्षापूर्वी लग्न केलं पण हे लग्न फार काळ टिकलं नाही. कौटुंबिक वादामुळे मानसीनं प्रदिप पासून विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आणि यामागचं कारण सांगत अनेक खुलासे केले होते. मानसीनं ईसकाळला दिलेल्या मुलाखतीत नवऱ्याला 'गोल्ड डिगर' म्हणूनही संबोधलं होतं तेव्हा खळबळ उडाली होती.