By

Bollywood News Update : अभिनेता नवाझुद्दीन सिद्दिकी पुन्हा एकदा मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. बंगाली समाजाच्या भावना दुखावल्याच्या आरोपामुळे नवाझुद्दीन आणि कोका कोलाच्या भारतीय डिव्हिजनच्या सीईओ विरोधात केस दाखल झाली आहे.

अभिनेत्यानं स्प्राइट शीतपेयाच्या जाहिरातीत काम केलं होतं,ज्या जाहिरातीचं मूळ शूट हे हिंदीत झालं होतं. या जाहिरातीच्या हिंदी व्हर्जनवर कोणताही आक्षेप घेतला गेलेला नाही पण कोलकाताच्या एका वकीलानं बंगाली व्हर्जनमधील जाहिरातीतील एका ओळीवर आक्षेप घेतला आहे.(Nawazuddin siddiqui: case filed against actor for hurting sentiments of bengali community)

LiveMint च्या एका रिपोर्टनुसार,कोलकाता उच्च न्यायालयाचे वकील दिब्यान बॅनर्जी यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. दिब्यान यांनी कोर्टांत सांगितलं की,''कोका-कोलानं आपल्या स्प्राइट या शीतपेयासाठी बनवलेली जाहिरात हिंदीत होती. आमचा यावर काहीच आक्षेप नाही. आमचा आक्षेप हा सध्या टी.व्ही वाहिन्या आणि वेबसाईट्सवर बंगाली जाहिरात दाखवली जातेय त्यातील बंगाली भाषेतील डबिंगवर आहे.

नवाझुद्दीन सिद्दिकी एके ठिकाणी जाहिरातीत खिल्ली उडवत हसताना दिसत आहे आणि म्हणतोय,''शोजा अंगुले घी न उठले,बंगाली खाली पेटे घुमिए पोरे''. याचा अर्थ असा होतो की बंगाली लोकांना सहज कुठली गोष्ट मिळाली नाही,तर ते उपाशीपोटीच झोपतात''.

''यामुळे आम्हाला वाटतं की बंगाली समाजाच्या भावनांचा अपमान झाला आहे. आम्हाला वाटतं की भविष्यात अशा प्रकारच्या नौटंकीला आणि चुकीच्या गोष्टींना बढावा मिळू नये''.

रिपोर्टमध्ये म्हटलं गेलं आहे की कंपनीनं या तक्रारीनंतर नवाझुद्दीनच्या बंगाली व्हर्जनमधील जाहिरातीला हटवलं आहे, आणि स्प्राइट इंडिया द्वारा जारी केलेल्या नोटिसमध्ये म्हटलं गेलं आहे की,''शीतपेयाच्या या बंगाली जाहिरातीमुळे लोकांची मनं दुखावली याचा आम्हाला खेद आहे आणि कंपनी बंगाली भाषेचा सम्मान करते''.