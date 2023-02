Nawazuddin Siddiqui च्या मोलकरणीचा नवा व्हिडीओ..म्हणतेय,'नवाज सर माफ करा..'

By

Nawazuddin Siddiqui : काही दिवस आधी नवाझुद्दिन सिद्दिकीच्या मोलकरणीचा एक व्हिडीओ समोर आला होता. ज्यात तिनं आरोप केले होते की अभिनेत्यानं दुबईत एकटं असताना तिच्यासोबत छेडछाड केली होती.

हाऊस मेड सपना रॉबिननं सांगितलं होतं की तिच्याकडे खाण्यापिण्यास काहीच नाहीय. त्यानंतर नवाझुद्दिनची पत्नी आलियाचे वकील सतत हाऊस मेडला घेऊन ट्वीस करताना दिसत आहेत.

या सगळ्या वादा दरम्यान सपना रॉबिनचा नवा व्हिडीओ समोर आला आहे. ज्यात तिनं म्हटलं आहे की, जे झालं ते योग्य झालं नाही. अभिनेता खूपच चांगला माणूस आहे. आणि ती माफी मागताना दिसत आहे. तसंच तिनं अभिनेत्यावर लावलेले सगळे आरोपही मागे घेतले आहेत.(Nawazuddin Siddiqui house help allegations against actor are false)

नवाझुद्दिनच्या हाऊस मेडनं व्हिडीओत म्हटलं आहे की,'' मी नवाज सरांची हात जोडून माफी मागते. तसं तर मी माफीच्या लायक नाहीच आहे. मी जे काही केलं ते माझ्यावर दबाव टाकण्यात आल्यामुळे केलं. तुमच्यासोबत काही चुकीचं व्हावं असं मला वाटत नाही. सोशल मीडियावर जो व्हिडीओ पाहिला तो चुकीचा आहे. मॅडमनी तुमच्यावर जे आरोप लावलेयत ते सगळे खोटे आहेत. मी तुम्हाला एवढंच सांगेन तुम्ही घरी परत या''.

माहितीसाठी इथे सांगतो की नवाझुद्दिन सिद्दीकीची पत्नी आलिया जिची केस सध्या कोर्टात पोहोचली आहे. तिचे वकील रिजवान सिद्दीकीनं आरोप केला होता की काही लोक सपनाला धमकावत आहेत. ते म्हणतायत की ते तिला काम-पैसा सगळं देतील फक्त तिनं अभिनेत्याच्या विरोधात एक शब्द बोलू नये. आलियाच्या वकीलांनी ट्वीटमध्ये देखील दावा केला होता की अभिनेत्याचा सेक्रेटरी अनुप सपनाला धमकावत आहे.

माहितीसाठी इथं सांगतो की पहिल्यांदा नवाजुद्दिन सिद्दीकीच्या हाऊस मेडनं रडत रडत आपला एक व्हिडीओ शेअर केला होता. जिथे ती बोलताना दिसत आहे की नवाझनं तिला दुबईत एकटीला सोडलं. मी विनंती करत होती मला माझी सॅलरी देऊन इथून बाहेर काढ. मला माझ्या घरी भारतात जायचं आहे. मला तिकीटीचे पैसे दे आणि माझा राहिलेला पगार दे.

नवाजुद्दिन सिद्दीकीची पत्नी आलिया सिद्दीकीनं अभिनेत्यावर गंभीर आरोप केले होते. तिनं सासरच्या लोकांवर कौटुंबिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. तसंच,आलियाच्या सासूने देखील तिच्यावर अनेक आरोप केले होते आणि यासंबंधित पोलिसात केसही केली होती.